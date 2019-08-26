В России
43 минуты назад
Путина беспокоят доходы россияне
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Президент считает, что они растут слишком медленно.
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 26 августа, передает «ТВЦ». О том, что нужно сделать, чтобы подросли реальные доходы граждан, а динамика роста экономики стала более устойчивой, президент поговорил с участниками совещания по экономическим вопросам. Во встрече участвуют руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Андрей Белоусов, первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
По словам главы государства, за первое полугодие ВВП РФ вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. Медленным ростом реальных доходов россиян президент обеспокоен, акцентирует «Петербургский дневник». Путин подчеркнул, что даже на фоне увеличения зарплат доходы россиян растут медленно. «Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», сказал Владимир Путин.
Путин призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики. Он предложил участникам совещания обсудить, какие дополнительные решения для нужны для решения этих двух проблем.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%. По данным экспертов, инфляция в этом году достигнет 4,6%, в 2020-м — 4%, напоминает «Коммерсант».
По словам главы государства, за первое полугодие ВВП РФ вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. Медленным ростом реальных доходов россиян президент обеспокоен, акцентирует «Петербургский дневник». Путин подчеркнул, что даже на фоне увеличения зарплат доходы россиян растут медленно. «Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», сказал Владимир Путин.
Путин призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики. Он предложил участникам совещания обсудить, какие дополнительные решения для нужны для решения этих двух проблем.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%. По данным экспертов, инфляция в этом году достигнет 4,6%, в 2020-м — 4%, напоминает «Коммерсант».
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