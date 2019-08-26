В России
51 минуту назад
Заправщицу АЗС из-за денег убил ее бывший коллега
Мужчина признался в преступлении.
Силовики официально сообщили о поимки подозреваемого в убийстве 36-летней женщины, зарезанной на АЗС в Новоусманском районе, пишут «Вести Воронеж». Мужчина признался в преступлении. Как отмечают следователи, мужчина ранее работал на той же автозаправочной станции и был знаком со своей жертвой. У погибшей осталось две дочки-школьницы. Она воспитывала детей одна. Чтобы они не чувствовали себя ни в чём обделёнными, женщина трудилась на двух работах и соглашалась работать в ночные смены на АЗС.
Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний мужчина из Новоусманского района был задержан в одной из квартир поселка Новая Усмань, пишет издание «36 ON”. Подозреваемый сообщил, что пошел на преступления ввиду отсутствия денег и выбрал именно АЗС в качестве цели лишь потому, что был ранее знаком с погибшей женщиной. Уточняется, что похищенные деньги были обнаружены и изъяты из бетонных плит близ жилища подозреваемого. Автомобиль же, принадлежавший потерпевшей, найден сотрудниками полиции на территории лесополосы поселка Отрадное.
Суд по ходатайству следствия поместил мужчину под стражу.
Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний мужчина из Новоусманского района был задержан в одной из квартир поселка Новая Усмань, пишет издание «36 ON”. Подозреваемый сообщил, что пошел на преступления ввиду отсутствия денег и выбрал именно АЗС в качестве цели лишь потому, что был ранее знаком с погибшей женщиной. Уточняется, что похищенные деньги были обнаружены и изъяты из бетонных плит близ жилища подозреваемого. Автомобиль же, принадлежавший потерпевшей, найден сотрудниками полиции на территории лесополосы поселка Отрадное.
Суд по ходатайству следствия поместил мужчину под стражу.