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51 минуту назад

Заправщицу АЗС из-за денег убил ее бывший коллега

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#убийство #заправка
Заправщицу АЗС из-за денег убил ее бывший коллега

Мужчина признался в преступлении.

Силовики официально сообщили о поимки подозреваемого в убийстве 36-летней женщины, зарезанной на АЗС в Новоусманском районе, пишут «Вести Воронеж». Мужчина признался в преступлении. Как отмечают следователи, мужчина ранее работал на той же автозаправочной станции и был знаком со своей жертвой. У погибшей осталось две дочки-школьницы. Она воспитывала детей одна. Чтобы они не чувствовали себя ни в чём обделёнными, женщина трудилась на двух работах и соглашалась работать в ночные смены на АЗС.

Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний мужчина из Новоусманского района был задержан в одной из квартир поселка Новая Усмань, пишет издание «36 ON”. Подозреваемый сообщил, что пошел на преступления ввиду отсутствия денег и выбрал именно АЗС в качестве цели лишь потому, что был ранее знаком с погибшей женщиной. Уточняется, что похищенные деньги были обнаружены и изъяты из бетонных плит близ жилища подозреваемого. Автомобиль же, принадлежавший потерпевшей, найден сотрудниками полиции на территории лесополосы поселка Отрадное.

Суд по ходатайству следствия поместил мужчину под стражу.
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#убийство #заправка

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