Общество

27 минут назад

«Чисто женская езда», или крутой поворот через полосу встречного движения

5 636
#ПДД #правила #нарушения
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«Чисто женская езда», или крутой поворот через полосу встречного движения

Маневр, который претендует на звание "автоглупости года".

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Читатель GOROD48 делился с нами записью со своего видерегистратора, зафиксировавшего вопиющее (по крайней мере, по своей глупости) нарушения правил дорожного движения при выезде с микрорайона «Университетский».

Один из автомобилей вместо положенного движения по кольцу решил сократить себе путь и повернул налево… через полосу встречного движения.

Как утверждает автор видео, за рулем машины-нарушительницы была женщина, которая даже не поняла, что именно она нарушила.

Реакция автора видео оказалась эмоциональной, и в целях соблюдения этики и закона мы вынуждены были вырезать из гневной тирады несколько могучих слов.

5 636
#ПДД #правила #нарушения
3

Комментарии (5)

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Козявка

1 минуту назад
Это всё Елецкий виноват. Там зона аномальная. От поездки по кольцу у неё закружилась голова и женщина потеряла ориентацию и заблудилась.. Понять и простить.
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Велосипедист

2 минуты назад
Сейчас пойдут комментарии типа: "Никому же не мешала, что вы все снимаете, стукачи"?)))
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гостья

6 минут назад
а когда права получают, там мозги не прикладываются?
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нуууууу

9 минут назад
надо проанал изировать ее
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ять

12 минут назад
Это как бы уже и не удивляет… Вопрос в другом: каким способом «автоледи» приобрела автомобиль и права?
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