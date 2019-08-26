27 минут назад
«Чисто женская езда», или крутой поворот через полосу встречного движения
Маневр, который претендует на звание "автоглупости года".
Читатель GOROD48 делился с нами записью со своего видерегистратора, зафиксировавшего вопиющее (по крайней мере, по своей глупости) нарушения правил дорожного движения при выезде с микрорайона «Университетский».
Один из автомобилей вместо положенного движения по кольцу решил сократить себе путь и повернул налево… через полосу встречного движения.
Как утверждает автор видео, за рулем машины-нарушительницы была женщина, которая даже не поняла, что именно она нарушила.
Реакция автора видео оказалась эмоциональной, и в целях соблюдения этики и закона мы вынуждены были вырезать из гневной тирады несколько могучих слов.
Козявка
Велосипедист
гостья
нуууууу
ять