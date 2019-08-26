Холодный фронт принесет с собой дожди

Холодный атмосферный фронт пересечет Липецкую область с севера на юг 27 августа — он захватит с собой небольшой дождь и порывистый ветер. Но уже 28-29 августа наш регион вновь окажется в области повышенного атмосферного давления — погода будет без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 августа - 14-17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29 августа — 12-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный с переходом на северный, 4-9 м/сек., временами порывы до 14 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.



27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.



