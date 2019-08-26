58 минут назад
Холодный фронт принесет с собой дожди
Холодный атмосферный фронт пересечет Липецкую область с севера на юг 27 августа — он захватит с собой небольшой дождь и порывистый ветер. Но уже 28-29 августа наш регион вновь окажется в области повышенного атмосферного давления — погода будет без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 августа - 14-17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29 августа — 12-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.
27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градуса тепла.
Какие дожди?
из Сиднея
липчанин
Нелипчанин