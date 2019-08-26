На пепелище нашли два трупа

В региональном центре вспыхнул заброшенный барак.

25 августа примерно в 20 часов 00 минут поступило сообщение о пожаре в городе Рязань. Инцидент произошёл в районе остановки «Платформа 203 километр». Пожар произошел в нежилом деревянном доме барачного типа с шиферной кровлей. С огнем боролись 13 человек на пяти пожарных автомобилях, уточняет ГУ МЧС по Рязанской области.



При разборе пожара нашли трупы двух людей, их личности устанавливаются. Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек на пожаре. По предварительной информации, накануне вечером в одной из квартир распивали спиртное. Причины произошедшего и ущерб устанавливаются.