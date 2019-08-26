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За лето в «Прометее» отдохнули более 1800 школьников

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#Прометей
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За лето в «Прометее» отдохнули более 1800 школьников

В этом году ПАО НЛМК организовал летний отдых в оздоровительном центре «Прометей» для более 1800 школьников. Большинство прометеевцев - дети работников комбината и компаний Группы ПАО НЛМК.

Все тематические смены этого лета - «Светлый путь», «Главная роль», «Стальной характер», «Пятый элемент» были посвящены 85-летию комбината и помогали школьникам лучше узнать об особенностях различных профессий. Для детей организовали разнообразные конкурсные программы, развлекательные мероприятия и соревнования, экскурсии в подразделения ПАО НЛМК и в музей предприятия. Более 700 ребят занимались в кружках детского технического творчества: «Робототехника», «Основы металлургии» и «Моделист-конструктор». Всего же в различных кружках за лето около 1300 школьников получили дополнительные полезные навыки.

Для прометеевцев старшего возраста совместно с дирекцией по персоналу комбината этим летом организовали «металлургический отряд», который помогал углубленному знакомству с металлургическим производством и востребованными на комбинате профессиями. 

Ярким завершением прометеевского лета стал традиционный фестиваль детского творчества «Металлинка», который в этом году проводился в 21-й раз.  В течение смены прометеевцы попробовали себя в хореографии, живописи, театральном, музыкальном, декоративно-прикладном искусстве. Победители конкурсов стали участниками большого гала-концерта, который состоялся на главной сцене лагеря. Лучшие юные исполнители получили подарки от социального партнера ПАО НЛМК - Благотворительного Фонда помощи социально незащищенным слоям населения  «Милосердие» и профсоюзного комитета предприятия.

Самый крупный в регионе санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей» - подразделение некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр», учредителем которого является ПАО НЛМК. В прошлом году ему исполнилось 40 лет. В одну смену лагерь способен принять до 500 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

«Прометей» - неоднократный победитель конкурса «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха», который ежегодно проводится в рамках Всероссийского форума организаторов детского и молодежного отдыха и оздоровления в г. Анапе. 

Всю актуальную информацию об отдыхе в «Прометее» можно найти на сайте лагеря. 

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#Прометей
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