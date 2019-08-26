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В жилом доме рванула граната, есть погибшие

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#взрыв #граната
В жилом доме рванула граната, есть погибшие

Взрыв произошел в Находке.

Сегодня днем в жилом доме на улице Заводской, 16 в Находке произошел взрыв, сообщает ТАCC со ссылкой на источник в экстренных службах города. Предварительная версия причины взрыва — сработавшая граната. По данным ТАСС в результате взрыва погибли двое человек. Также есть пострадавшие, среди них нет детей.

Взрыв произошел в 17:30 на 1 этаже четырехэтажного многоквартирного дома на Заводской улице. Пострадала только квартира номер 10, в которой прогремел взрыв. При этом здание уцелело, уточняет «КП». Эксперты выясняют, как граната попала в квартиру.
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#взрыв #граната

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