В мире
19 минут назад
Депардье сыграет Брежнева
Актер согласился на участие в проекте о событиях в Чехословакии.
Французский актер Жерар Депардье согласился сыграть советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях 1968 года в Чехословакии — Пражской весне. Об этом «Известиям» рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека.
Продюсер картины Андрей Лека рассказал журналистам, что контракт с Депардье уже подписан. Он также анонсировал участие еще одного артиста с мировым именем, который сыграет лидера Пражской весны Александра Дубчека. Имя звезды назовут, когда заключат договор с ним об участии в съемках, пишет издание «Амик».
Картину снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Она будет рассказывать о лидере общественно-политических реформ 1968 года Александре Дубчеке. Именно после того, как он возглавил компартию Чехословакии и инициировал различные реформы, которые в других социалистических странах сочли несвоевременными и опасными, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска в Чехословакию.
За съемки будет отвечать киностудия Leca Production, бюджет картины составит более €10 млн. Уточняется, что продюсеры фильма пока не обращались за поддержкой в Чешский государственный фонд кинематографии. Премьера ленты, предварительно, пройдет в 2021 году, уточняет РБК.
Продюсер картины Андрей Лека рассказал журналистам, что контракт с Депардье уже подписан. Он также анонсировал участие еще одного артиста с мировым именем, который сыграет лидера Пражской весны Александра Дубчека. Имя звезды назовут, когда заключат договор с ним об участии в съемках, пишет издание «Амик».
Картину снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Она будет рассказывать о лидере общественно-политических реформ 1968 года Александре Дубчеке. Именно после того, как он возглавил компартию Чехословакии и инициировал различные реформы, которые в других социалистических странах сочли несвоевременными и опасными, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска в Чехословакию.
За съемки будет отвечать киностудия Leca Production, бюджет картины составит более €10 млн. Уточняется, что продюсеры фильма пока не обращались за поддержкой в Чешский государственный фонд кинематографии. Премьера ленты, предварительно, пройдет в 2021 году, уточняет РБК.