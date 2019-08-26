В мире

19 минут назад

Депардье сыграет Брежнева

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#Брежнев #кино #Депардье
Депардье сыграет Брежнева

Актер согласился на участие в проекте о событиях в Чехословакии.

Французский актер Жерар Депардье согласился сыграть советского лидера Леонида Брежнева в фильме о событиях 1968 года в Чехословакии — Пражской весне. Об этом «Известиям» рассказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека.

Продюсер картины Андрей Лека рассказал журналистам, что контракт с Депардье уже подписан. Он также анонсировал участие еще одного артиста с мировым именем, который сыграет лидера Пражской весны Александра Дубчека. Имя звезды назовут, когда заключат договор с ним об участии в съемках, пишет издание «Амик».

Картину снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Она будет рассказывать о лидере общественно-политических реформ 1968 года Александре Дубчеке. Именно после того, как он возглавил компартию Чехословакии и инициировал различные реформы, которые в других социалистических странах сочли несвоевременными и опасными, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии ввели войска в Чехословакию.

За съемки будет отвечать киностудия Leca Production, бюджет картины составит более €10 млн. Уточняется, что продюсеры фильма пока не обращались за поддержкой в Чешский государственный фонд кинематографии. Премьера ленты, предварительно, пройдет в 2021 году, уточняет РБК.
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#Брежнев #кино #Депардье

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