Общество

вчера, 22:31

В понедельник отключат воду на нескольких липецких улицах

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#отключение воды
В понедельник отключат воду на нескольких липецких улицах
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
26 августа с 10:00 до 17:00 по   ул. Кротевича, 9а; 7; 5; 3; 1; ул. Шкатова, 23; 26; 25; вл. 30; ул. Гайдара, 25; 23; 21; 17; 19; 15; 13; 8; 9; 11; 7; 4; 5; 2; 3; 2а; 1а; 2б; 2б/2; 2б/1; ул. Амурская, 1; 2; 4; 5; 5а; ул. Адм. Ушакова, 2; 4; 6; 1; 3; 5; 8; ул. Адм. Нахимова, 14; 10; 8; 8а; 7; 5; 3; 1; 6; 4; 2б; 2; ул. Луначарского, 1; 2; 4; 1а; 3; 5; 6а; частный сектор: ул. Кротевича; ул. Щорса; ул. Чайковского; ул. Гранитная; ул. 2-я Гранитная; ул. Железнодорожная; котельная «108 Квартал». 

Подвоз воды по заявкам жителей, сообщили в ЛГЭК. 

145
#отключение воды

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