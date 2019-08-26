В России
32 минуты назад
Российские мужчины перестанут быть дефицитом
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Такие прогнозы дает Росстат.
Пропорция "мужчины — женщины" в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Эксперты связывают такое соотношение с более высокими рисками смертности мужчин, пишут РИА Новости.
Согласно данным ведомства, сейчас на 1 тыс. мужчин приходится 1,154 тыс. женщин, а к 2036-му это соотношение будет 1 тыс. к 1,128 тыс. Такая пропорция характерна для всех регионов России, уточняют РБК. Исключением стала только Чукотка, где на 1 тыс. мужчин сейчас приходится 956 женщин, а в 2036-м будет 813. Специалисты Росстата также прогнозируют, что доля мужчин по отношению к женщинам к 2031 году может увеличиться на Камчатке.
Росстат, между тем, главной причиной того, что многие российские мужчины не доживают до пенсии, назвал сердечно-сосудистые заболевания, напоминает «Газета». В 2017 году из-за таких болезней — в том числе инфарктов миокарда и инсультов — умерли 102 тыс. представителей мужской части населения в возрасте от 16 до 59 лет.
Согласно данным ведомства, сейчас на 1 тыс. мужчин приходится 1,154 тыс. женщин, а к 2036-му это соотношение будет 1 тыс. к 1,128 тыс. Такая пропорция характерна для всех регионов России, уточняют РБК. Исключением стала только Чукотка, где на 1 тыс. мужчин сейчас приходится 956 женщин, а в 2036-м будет 813. Специалисты Росстата также прогнозируют, что доля мужчин по отношению к женщинам к 2031 году может увеличиться на Камчатке.
Росстат, между тем, главной причиной того, что многие российские мужчины не доживают до пенсии, назвал сердечно-сосудистые заболевания, напоминает «Газета». В 2017 году из-за таких болезней — в том числе инфарктов миокарда и инсультов — умерли 102 тыс. представителей мужской части населения в возрасте от 16 до 59 лет.
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