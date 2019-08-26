В мире

38 минут назад

Трамп из-за России поссорился с мировыми лидерами

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#G7 #Трамп #саммит
Трамп из-за России поссорился с мировыми лидерами

Недопонимание возникло в рамках G7.

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что вопрос возможного приглашения России в "большую восьмерку" за ужином обсуждался, но лидеры G7 в Биаррице не достигли договоренности о возвращении Москвы.

Как пишут «Известия», по мнению Трампа, спустя пять лет после исключения из «восьмерки» Россия должна снова участвовать в саммите. Вопрос внес раздор в круги мировых лидеров. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил согласие. Британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо, а также глава Европейского совета Дональд Туск высказались против. Глава правительства Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.

Россия не участвует в саммитах G7 (ранее формат носил название G8) c 2014 года, с тех пор как ее перестали туда приглашать. Поводом послужило вхождение Крыма в состав России, напоминает РБК. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Трамп незадолго до начала нынешнего саммита допустил возвращение формата G8 с участием российского лидера. Президент США указывал, что это помогло бы обсудить важные мировые проблемы.
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#G7 #Трамп #саммит

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