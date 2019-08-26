В мире
38 минут назад
Трамп из-за России поссорился с мировыми лидерами
Недопонимание возникло в рамках G7.
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что вопрос возможного приглашения России в "большую восьмерку" за ужином обсуждался, но лидеры G7 в Биаррице не достигли договоренности о возвращении Москвы.
Как пишут «Известия», по мнению Трампа, спустя пять лет после исключения из «восьмерки» Россия должна снова участвовать в саммите. Вопрос внес раздор в круги мировых лидеров. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил согласие. Британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо, а также глава Европейского совета Дональд Туск высказались против. Глава правительства Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.
Россия не участвует в саммитах G7 (ранее формат носил название G8) c 2014 года, с тех пор как ее перестали туда приглашать. Поводом послужило вхождение Крыма в состав России, напоминает РБК. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Трамп незадолго до начала нынешнего саммита допустил возвращение формата G8 с участием российского лидера. Президент США указывал, что это помогло бы обсудить важные мировые проблемы.
Как пишут «Известия», по мнению Трампа, спустя пять лет после исключения из «восьмерки» Россия должна снова участвовать в саммите. Вопрос внес раздор в круги мировых лидеров. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил согласие. Британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо, а также глава Европейского совета Дональд Туск высказались против. Глава правительства Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.
Россия не участвует в саммитах G7 (ранее формат носил название G8) c 2014 года, с тех пор как ее перестали туда приглашать. Поводом послужило вхождение Крыма в состав России, напоминает РБК. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Трамп незадолго до начала нынешнего саммита допустил возвращение формата G8 с участием российского лидера. Президент США указывал, что это помогло бы обсудить важные мировые проблемы.