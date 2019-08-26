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49 минут назад

«Почта России» попросила 85 млрд рублей

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#Почта России #торговля #связь
«Почта России» попросила 85 млрд рублей

Компания хочет создать «Центры притяжения».

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, пишут «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Организация попросила выделить из бюджета средства для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, уточняют РИА Новости. Главной причиной изменений указывается замена традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году. Из-за этого снижается загруженность почтальонов. «Почта России» считает, что в таком случае необходимо изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек.

В настоящее время проект концепции направлен на согласование в заинтересованные ведомства — Минфин и Минкомсвязь. В последней «Известиям» заявили, что знакомы с содержанием концепции, но документ пока не согласован. В Минфине не стали комментировать вопрос, какое заключение было подготовлено на документ.
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#Почта России #торговля #связь

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