Происшествия

сегодня, 10:46

Избитый на банкете мужчина простил своего обидчика

7 887
#драка #побои
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Избитый на банкете мужчина простил своего обидчика

Примирение состоялось в суде.

Мировой судья СУ №3 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении менеджера по закупкам одной из организаций Липецкой области. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за побои.

Драка произошла вечером 14 апреля в банкетном зале «Делового центра» в Грязях. Там поругались, а потом — и подрались, двое ранее незнакомых мужчин. Подсудимый менеджер нанес своему оппоненту серию ударов на лицу. У потерпевшего потом диагностировали переломы носа и нижней челюсти. Кроме того, падая от ударов на кафельный пол, мужчина сильно ударился головой. Как следствие — ушиб головного мозга. Эти травмы расценили как причинившее тяжкий вред здоровью. За подобное преступление полагается наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Подсудимому удалось избежать уголовного наказания. Избитый им мужчина заявил в судебном заседании, что простил обидчика. Они с обвиняемым примирились, он загладил причиненный вред, претензий к нему побитый грязинец не имеет. Суд прекратил уголовное дело.
7 887
#драка #побои
2

Комментарии (7)

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Аноним.

2 минуты назад
РжуНимагу..., НЕТ, -ПАР-ДОН ! - МОЖНО И В РОТ - "АЛЯ ПО ФРАНЦУЗСКИ " , И , ОДНОВРЕМЕННО - " В ЗАД " , -ПО НЕРУССКИ !!! - ХА - ХА - ХА .
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Темка склизкая

3 минуты назад
В Ж*ПУ... -С ЯЗЫКОМ ... - АЛЯ - ПО ФРАНЦУЗСКИ !!! рассказал всё о себе фантазёр
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РжуНимагу...

11 минут назад
Аноним., А ПОТОМ ОН ЕЩЕ И ПОПРОСИВ, - НЕ ТОЛЬКО, -ПРОЩЕНИЯ , ДА И ЕЩЕ ...- "ПОЦЕЛОВАЛ , СВОЮ ЖЕРТВУ ... - " В - ЗА - СО- С " , В Ж*ПУ... -С ЯЗЫКОМ ... - АЛЯ - ПО ФРАНЦУЗСКИ !!! - ХА - ХА -ХА . )))
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Аноним.

15 минут назад
НАВЕРНОЕ ...- "МНОГО ДАЛ - НА ЛАПУ" !!!- А ПОТОМ ЕЩЕ И ПОПРОСИВ, - НЕ ТОЛЬКО, -ПРОЩЕНИЯ , ДА И ЕЩЕ ...- "ПОЦЕЛОВАЛ , СВОЮ ЖЕРТВУ ... - " В - ЗА - СО- С " , -С ЯЗЫКОМ ... - АЛЯ - ПО ФРАНЦУЗСКИ !!! - ХА - ХА -ХА .
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Думаю,

40 минут назад
грузинских-грязинских, ипаный т9
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Думаю,

41 минуту назад
Интересно,, пол-ляма.Откуда у грузинских нищебродов деньги.
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Интересно,

54 минуты назад
сколько примирительных отступных ему пришлось отслюнявить? За такие дела, наверное, не меньше лимона.
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