Избитый на банкете мужчина простил своего обидчика

Примирение состоялось в суде.

Мировой судья СУ №3 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении менеджера по закупкам одной из организаций Липецкой области. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за побои.



Драка произошла вечером 14 апреля в банкетном зале «Делового центра» в Грязях. Там поругались, а потом — и подрались, двое ранее незнакомых мужчин. Подсудимый менеджер нанес своему оппоненту серию ударов на лицу. У потерпевшего потом диагностировали переломы носа и нижней челюсти. Кроме того, падая от ударов на кафельный пол, мужчина сильно ударился головой. Как следствие — ушиб головного мозга. Эти травмы расценили как причинившее тяжкий вред здоровью. За подобное преступление полагается наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.



Подсудимому удалось избежать уголовного наказания. Избитый им мужчина заявил в судебном заседании, что простил обидчика. Они с обвиняемым примирились, он загладил причиненный вред, претензий к нему побитый грязинец не имеет. Суд прекратил уголовное дело.