Общество
30 минут назад
Mazda, Chrysler и Daewoo гниют в липецких дворах
Владельцев транспорта просят убрать свой автохлам.
Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка в ходе очередного рейда по городских дворам нашли там множество машин, доживающих свой век. Гниющие отечественные и иностранные машины обнаружены на трех улицах:
Chrysler – Космонавтов, 15
УАЗ – Космонавтов, 33/3
УАЗ – Космонавтов, 36/4
ВАЗ 2199 – Космонавтов, 38
ВАЗ 2115 – Космонавтов, 38
Волга – Космонавтов, 38
Мазда – Гагарина, 85
Жигули – Гагарина, 161
ВАЗ 2109 – Гагарина, 161
Daewoo Espero – Циолковского, 38.
Собственников транспорта просят в течение месяца убрать из дворов свой автохлам. В противном случае машины сначала отправятся на спецстоянку, а потом — в пункт приема металлолома. Справки по телефонам: 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.
Chrysler – Космонавтов, 15
УАЗ – Космонавтов, 33/3
УАЗ – Космонавтов, 36/4
ВАЗ 2199 – Космонавтов, 38
ВАЗ 2115 – Космонавтов, 38
Волга – Космонавтов, 38
Мазда – Гагарина, 85
Жигули – Гагарина, 161
ВАЗ 2109 – Гагарина, 161
Daewoo Espero – Циолковского, 38.
Собственников транспорта просят в течение месяца убрать из дворов свой автохлам. В противном случае машины сначала отправятся на спецстоянку, а потом — в пункт приема металлолома. Справки по телефонам: 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.
собстенник
весёлый
давно поря