Общество

30 минут назад

Mazda, Chrysler и Daewoo гниют в липецких дворах

3 308
#автохлам
Mazda, Chrysler и Daewoo гниют в липецких дворах

Владельцев транспорта просят убрать свой автохлам.

Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка в ходе очередного рейда по городских дворам нашли там множество машин, доживающих свой век. Гниющие отечественные и иностранные машины обнаружены на трех улицах:

Chrysler – Космонавтов, 15
УАЗ – Космонавтов, 33/3
УАЗ – Космонавтов, 36/4
ВАЗ 2199 – Космонавтов, 38
ВАЗ 2115 – Космонавтов, 38
Волга – Космонавтов, 38
Мазда – Гагарина, 85
Жигули – Гагарина, 161
ВАЗ 2109 – Гагарина, 161
Daewoo Espero – Циолковского, 38.

Собственников транспорта просят в течение месяца убрать из дворов свой автохлам. В противном случае машины сначала отправятся на спецстоянку, а потом — в пункт приема металлолома. Справки по телефонам: 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.



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#автохлам

Комментарии (3)

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собстенник

38 секунд назад
где хочу там и гажу
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весёлый

13 минут назад
В колхоз отдайте ребятишкам ,детям нищих колхозников,пускай на пруд мотаются на рыбалку и свеклу с поворотов собирают и кормят свой голодный скот
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давно поря

18 минут назад
весь бомжацкий инохлам нищебродов из гетто в помойку!!!
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