Mazda, Chrysler и Daewoo гниют в липецких дворах

Владельцев транспорта просят убрать свой автохлам.

Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка в ходе очередного рейда по городских дворам нашли там множество машин, доживающих свой век. Гниющие отечественные и иностранные машины обнаружены на трех улицах:



Chrysler – Космонавтов, 15

УАЗ – Космонавтов, 33/3

УАЗ – Космонавтов, 36/4

ВАЗ 2199 – Космонавтов, 38

ВАЗ 2115 – Космонавтов, 38

Волга – Космонавтов, 38

Мазда – Гагарина, 85

Жигули – Гагарина, 161

ВАЗ 2109 – Гагарина, 161

Daewoo Espero – Циолковского, 38.



Собственников транспорта просят в течение месяца убрать из дворов свой автохлам. В противном случае машины сначала отправятся на спецстоянку, а потом — в пункт приема металлолома. Справки по телефонам: 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.







