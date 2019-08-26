Общество
сегодня, 16:57
Мама сбитого машиной ребенка сердечно поблагодарила врачей
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Женщина пишет, что ее семья в неоплатном долгу перед медиками.
Мама сбитого 1 августа в селе Малинки Данковского района 7-летнего мальчика горячо поблагодарила медиков, которые поставили ее сына на ноги: ребенка уже выписали из больницы. Женщина написала множество теплых слов благодарности в социальной сети.
- Нашего сына сбила машина. Он получил серьезные травмы, от удара пролетел 16 метров, но остался жив. Очень хочется сказать слова благодарности всем тем, кто был с нами рядом в этот непростой период. Начну по порядку. Спасибо водителю, который не скрылся и не бросил моего ребенка умирать. Спасибо медицинским сестрам села Малинки, что оказали первую необходимую помощь, пока ехала «скорая». Спасибо «скорой помощи» Данкова, что быстро приехала. Спасибо Федору Ивановичу Хлебникову, который не дал истечь кровью моему ребенку, взял на себя ответственность и начал операцию, пока мы ехали с мужем из Липецка. Спасибо огромное врачу-реаниматологу Бурсаеву Андриану Геннадьевичу, который транспортировал и реанимировал сына, я знаю, что про него ходят легенды, и я убедилась на своём примере, - пишет мать ребенка, попавшего в ДТП. - Огромное спасибо нашему лечащему врачу- травматологу Гаршину Андрею Васильевичу, который помог нам избежать двух вмешательств: мой сынок сможет играть в свой любимый футбол и станет великим футболистом. Также огромное спасибо всему медицинскому персоналу травматологического отделения за внимание, понимание, помощь! Не передать, как мы с мужем благодарны всем друзьям, знакомым, начальству, коллегам по работе, просто неравнодушным людям за моральную, материальную поддержку. Без Вас нам было бы справиться намного труднее!!! Мы перед Вами в неоплатном долгу!!!
Пост женщины набрал в социальной сети множество лайков.
- Нашего сына сбила машина. Он получил серьезные травмы, от удара пролетел 16 метров, но остался жив. Очень хочется сказать слова благодарности всем тем, кто был с нами рядом в этот непростой период. Начну по порядку. Спасибо водителю, который не скрылся и не бросил моего ребенка умирать. Спасибо медицинским сестрам села Малинки, что оказали первую необходимую помощь, пока ехала «скорая». Спасибо «скорой помощи» Данкова, что быстро приехала. Спасибо Федору Ивановичу Хлебникову, который не дал истечь кровью моему ребенку, взял на себя ответственность и начал операцию, пока мы ехали с мужем из Липецка. Спасибо огромное врачу-реаниматологу Бурсаеву Андриану Геннадьевичу, который транспортировал и реанимировал сына, я знаю, что про него ходят легенды, и я убедилась на своём примере, - пишет мать ребенка, попавшего в ДТП. - Огромное спасибо нашему лечащему врачу- травматологу Гаршину Андрею Васильевичу, который помог нам избежать двух вмешательств: мой сынок сможет играть в свой любимый футбол и станет великим футболистом. Также огромное спасибо всему медицинскому персоналу травматологического отделения за внимание, понимание, помощь! Не передать, как мы с мужем благодарны всем друзьям, знакомым, начальству, коллегам по работе, просто неравнодушным людям за моральную, материальную поддержку. Без Вас нам было бы справиться намного труднее!!! Мы перед Вами в неоплатном долгу!!!
Пост женщины набрал в социальной сети множество лайков.
5 893
Врач
Сомневающийся
Викторм
кокс
Бога надо благодарить