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сегодня, 09:19

Липецкая область — аутсайдер бюджетного рейтинга

12 733
#доход #бюджет #рейтинг
Липецкая область — аутсайдер бюджетного рейтинга

Аналитики зафиксировали снижение доходов на 8%.

Суммарные налоговые и неналоговые доходы бюджетов регионов РФ за январь - июнь 2019 года составили 4,53 триллиона рублей, что, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, на 12,5% выше, чем за соответствующий период 2018 года. Объем налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов вырос в 79 субъекте РФ и в 6 регионах – снизился, сообщает РИА Новости.

Липецкая область оказалась в числе регионов, где доходы упали. Наш регион оказался на третьем с конца месте рейтинга, потеряв 8% дохода. Хуже ситуация только в Башкирии и Ингушетии. Там снижение доходов бюджета в I полугодии 2019 года составило от 14,9 до 19,5%%.

Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стала Сахалинская область, где их объем вырос на 67%. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые и неналоговые доходы за указанный период выросли на 38,3%. Замыкает тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Республика Тыва (+32,3%). На позитивную динамику во всех трех лидирующий регионах повлиял двух-трехкратный рост поступлений от налога на прибыль организаций.

12 733
#доход #бюджет #рейтинг

Комментарии (12)

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Глупый

2 минуты назад
Ф.М. Достоевский писал: ,Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты,не анархисты, а проклятые либералы", пока его слова сбываются...
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Василий Петрович Дудин

5 минут назад
О, я не буду голосовать за едераста.
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Едерасты

16 минут назад
Это погибель
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Гость

20 минут назад
Проснитесь наконец Артамонов это просто ростовщик он не хозяйственник и потому область обречена
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КЛМН

21 минуту назад
Показательна работа воровской команды ОПК за последние два десятилетия. Богатейший металлургический завод И не имеющий ничего общего с ним бюджет области.
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Греф

29 минут назад
Скоро будем колония МОСКВЫ
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У тебя плохо с арифметикой.

30 минут назад
Рф, Артемон уже 10 месяцев как ВРИО. Даже 10, 5
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Не неси

31 минуту назад
О, бред.
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Рф

38 минут назад
Еще одно достижение Артамонова, за восемь месяцев
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О

41 минуту назад
Скоро выборы пойдёте как мартышки к удаву и в едином порыве - голосуем за ВРИО!
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