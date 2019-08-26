Липецкая область — аутсайдер бюджетного рейтинга

Аналитики зафиксировали снижение доходов на 8%.

Суммарные налоговые и неналоговые доходы бюджетов регионов РФ за январь - июнь 2019 года составили 4,53 триллиона рублей, что, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, на 12,5% выше, чем за соответствующий период 2018 года. Объем налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов вырос в 79 субъекте РФ и в 6 регионах – снизился, сообщает РИА Новости.

Липецкая область оказалась в числе регионов, где доходы упали. Наш регион оказался на третьем с конца месте рейтинга, потеряв 8% дохода. Хуже ситуация только в Башкирии и Ингушетии. Там снижение доходов бюджета в I полугодии 2019 года составило от 14,9 до 19,5%%.



Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стала Сахалинская область, где их объем вырос на 67%. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые и неналоговые доходы за указанный период выросли на 38,3%. Замыкает тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Республика Тыва (+32,3%). На позитивную динамику во всех трех лидирующий регионах повлиял двух-трехкратный рост поступлений от налога на прибыль организаций.

