Происшествия

сегодня, 08:49

В Липецкой области мопеды угнали у пенсионера и пенсионерки

2 392
#кража #угон
В Липецкой области мопеды угнали у пенсионера и пенсионерки

Угонщики задержаны

23 августа в отдел полиции обратилась 56-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 18 по 23 августа в деревне Федоровка неизвестными путем свободного доступа со двора её двора по ул.Садовой совершена кража мопеда. Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.

24 августа в УМВД России по г.Липецку обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 23 на 24 августа неизвестными путем подбора ключа из его квартиры дома по ул.Крупской совершена кража продуктов питания и носимых вещей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 30-летний житель Липецка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.
2 392
#кража #угон

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваш

18 минут назад
Пря Сталяне токова не была
ответить

Гыгы

30 минут назад
Зачем бапке мопед?
ответить

Еще в рубрике

Ранее судимая жительница Усманского района украла у пенсионера килограмм фарша
#кража
2
Ранее судимая жительница Усманского района украла у пенсионера килограмм фарша

сегодня, 08:44

Происшествия
Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике
#автомобиль #багажник #человек
6
Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике

сегодня, 08:05

Происшествия
В Липецкой области парапланерист совершил посадку на дерево
#параплан #спасение
18
В Липецкой области парапланерист совершил посадку на дерево

вчера, 21:21

Происшествия
В Липецке автомобиль после столкновение вынесло на трамвайные пути
#дтп
2
В Липецке автомобиль после столкновение вынесло на трамвайные пути

вчера, 20:30

Происшествия
Липецк в лидерах антирейтинга по числу полностью разбитых в ДТП автомобилей
#ДТП
29
Липецк в лидерах антирейтинга по числу полностью разбитых в ДТП автомобилей

вчера, 15:41

Происшествия
Липчанин угрожал открыть газ и взорвать дом
#угроза взрыва
26
Липчанин угрожал открыть газ и взорвать дом

вчера, 11:14

Происшествия