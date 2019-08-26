В Липецкой области мопеды угнали у пенсионера и пенсионерки

Угонщики задержаны

23 августа в отдел полиции обратилась 56-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 18 по 23 августа в деревне Федоровка неизвестными путем свободного доступа со двора её двора по ул.Садовой совершена кража мопеда. Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.



24 августа в УМВД России по г.Липецку обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 23 на 24 августа неизвестными путем подбора ключа из его квартиры дома по ул.Крупской совершена кража продуктов питания и носимых вещей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 30-летний житель Липецка. Расследование проводит УМВД России по Липецку.

