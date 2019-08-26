В России

59 минут назад

Большинство налоговых преференций оказались неэффективными

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Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными. Это следует из расчетов Минфина, которые проанализировали «Известия».

Отмечается, что окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей (сумма льгот по налогам на прибыль).
Эксперты считают, что многие льготы, введенные много лет назад, перестали стимулировать предприятия, однако показатель в 34% эффективных преференций для бизнеса из всего объема льгот — приемлемый.

«С учетом непрозрачных практик распределения господдержки могло быть и хуже», — заявила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

В любом случае, эксперты считают, что неэффективные льготы в перспективе необходимо исключить. По оценкам Министерства финансов, к 2021 году их объем должен будет сократиться на 35% — до 165 млрд рублей.

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