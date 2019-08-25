Происшествия
44 минуты назад
В Липецкой области парапланерист совершил посадку на дерево
С дерева парапланериста снимали спасатели
Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 14.15 оперативному дежурному управления поступила информация о том, что вблизи села Черниговка Задонского района парапланерист совершил неудачную посадку и приземлился на дерево.
Оперативно прибывшие спасатели аварийно-спасательного отряда Управления, используя альпинистское снаряжение сняли мужчину с дерева.
Фото: ugpss48.ru
Оперативно прибывшие спасатели аварийно-спасательного отряда Управления, используя альпинистское снаряжение сняли мужчину с дерева.
Фото: ugpss48.ru
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