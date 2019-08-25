В Липецкой области парапланерист совершил посадку на дерево

С дерева парапланериста снимали спасатели

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Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 14.15 оперативному дежурному управления поступила информация о том, что вблизи села Черниговка Задонского района парапланерист совершил неудачную посадку и приземлился на дерево.Оперативно прибывшие спасатели аварийно-спасательного отряда Управления, используя альпинистское снаряжение сняли мужчину с дерева.