Происшествия

44 минуты назад

В Липецкой области парапланерист совершил посадку на дерево

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#параплан #спасение
В Липецкой области парапланерист совершил посадку на дерево

С дерева парапланериста снимали спасатели

Как сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 14.15 оперативному дежурному управления поступила информация о том, что вблизи села Черниговка Задонского района парапланерист совершил неудачную посадку и приземлился на дерево.

Оперативно прибывшие спасатели аварийно-спасательного отряда Управления, используя альпинистское снаряжение сняли мужчину с дерева.

Фото: ugpss48.ru

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#параплан #спасение

Комментарии (1)

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Бредик

38 минут назад
Это был я, я смотрящий за коровами с дерева
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