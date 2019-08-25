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Студенческая аренда квартир в Липецке одна из самых дешевых в стране

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#аренда #жилье #студенты
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Студенческая аренда квартир в Липецке одна из самых дешевых в стране

Снять «двушку» на четверых в Липецке обойдется в 3 165 рублей с человека

Domofond.ru рассчитал доступность аренды двухкомнатной квартиры для группы студентов из 4 человек в 76 крупных городах России. В среднем студенту, который снимает жилье в складчину, придется платить 4 601 руб. в месяц. Самым «дорогим» городом стала Москва, а самым «дешевым» — Волжский (Волгоградская область). В столице за «двушку» просят 13 002 руб. на человека ( при стоимости аренды двухкомнатной квартиры в Москве 52 тысячи рублей), тогда как в Волжском — лишь 2 576 руб (там двушка в месяц стоит всего 10 303 руб.).

Липецк на 65 месте из 76-ти. Четырем студентам понадобится вскладчину 12 тыс 660 рублей, то есть, по 3 тыс 165 рублей «с носа», чтобы взять в аренду на месяц двухкомнатную квартиру.

2 505
#аренда #жилье #студенты
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Комментарии (2)

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Да ,,,

27 минут назад
Вы что ? надо же ! , а стипендия какая у нищего студента ?
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Липчанка

47 минут назад
Плюс коммуналка , итого 5000 тысяч с носа.
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