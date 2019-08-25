Студенческая аренда квартир в Липецке одна из самых дешевых в стране

Снять «двушку» на четверых в Липецке обойдется в 3 165 рублей с человека

Domofond.ru рассчитал доступность аренды двухкомнатной квартиры для группы студентов из 4 человек в 76 крупных городах России. В среднем студенту, который снимает жилье в складчину, придется платить 4 601 руб. в месяц. Самым «дорогим» городом стала Москва, а самым «дешевым» — Волжский (Волгоградская область). В столице за «двушку» просят 13 002 руб. на человека ( при стоимости аренды двухкомнатной квартиры в Москве 52 тысячи рублей), тогда как в Волжском — лишь 2 576 руб (там двушка в месяц стоит всего 10 303 руб.).



Липецк на 65 месте из 76-ти. Четырем студентам понадобится вскладчину 12 тыс 660 рублей, то есть, по 3 тыс 165 рублей «с носа», чтобы взять в аренду на месяц двухкомнатную квартиру.



