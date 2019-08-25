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сегодня, 11:43

«Сейчас добьют газоны, а осенью потащат грязь на колесах по всему городу» (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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«Сейчас добьют газоны, а осенью потащат грязь на колесах по всему городу» (ФОТО)

Мы вместе с читателями GOROD48 продолжаем бороться с автохамами.

Одной из самых неприятных разновидностей автохамства является парковка на газонах. Взгляните на верхнее фото с улицы Стаханова, 30. Кругом полно места, где можно поставить машину, но автовладелец предпочитает травку.

P_20190713_125944.jpg

Похожая ситуация на улице Ушинского. Портить зеленый островок было совсем не обязательно, хотя в результате систематических парковок он уже не такой и зеленый. Автор фото справедливо заметил, что нерадивые владельцы в конце лета добьют газоны, а осенью станут месить грязь в этих же местах, которую затем потащат на колесах по всему городу. Из-за чего Липецк будет иметь унылый депрессивный вид, и повсюду даже на асфальте будет размазана жижа.

P_20190714_092254.jpg

Еще одно фото с Ушинского. Словно специально искал травку, чтобы ее уничтожить.

Пушкина, 5.jpeg

Пушкина,5. Весь букет автохамтсва – и парковка на газонах, и езда по переходному переходу. Снимок сделан 23 августа в 8:35.

P_20190709_185048.jpg

Этот хоть и не на газоне припарковался, но о других точно не думает. Пешеходам придется либо лезть в грязь, либо обходить по проезжей дороге.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (8)

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Перед тем как купить авто

9 минут назад
Настя, надо подумать где ты его будешь хранить, нет места-не покупай авто. Все предельно просто)))
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Настя

11 минут назад
А если нет места для парковки? Возмущаются только те у кого нет машины или с работы приезжают в 17-00 (((
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Тут есть только один вариант

35 минут назад
Штраф. Не менее 5 тр. И эвакуатор со штраф стоянкой. И сразу ставить научатся. По другому никак. У них все колхозное-все мое)))
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Липчанин

40 минут назад
А это как?, парковка во дворе многоквартирного дома является гостевой, а сами жители должны оставлять свои автомобили в специально отведенных местах – на автостоянках и в гаражах.
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город это не деревня

41 минуту назад
А это как?, ..а с чего ты взял что автомобили можно хранить возле подъездов ?
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А это как всегда?

44 минуты назад
Автохам, А УНАС так всегда где говоришь правду сразу становится безработным.
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Автохам

55 минут назад
Сначала поборите свою безграмотность
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А это как?

56 минут назад
Я не сторонних ни автовладелцев не пешеходов, но вы покажите подъезды к дому и где на них порковочные места? А ставить на платные парковки где за машины не несут не какой ответственности это как нормально? Вам перечислить дворы в близ лежащих рай они где нет места вообще кроме дороги и всё. Даже детская площадка в соседним дворе. Это у нас называется точичная застройка.
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