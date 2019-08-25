«Сейчас добьют газоны, а осенью потащат грязь на колесах по всему городу» (ФОТО)

Мы вместе с читателями GOROD48 продолжаем бороться с автохамами.

Одной из самых неприятных разновидностей автохамства является парковка на газонах. Взгляните на верхнее фото с улицы Стаханова, 30. Кругом полно места, где можно поставить машину, но автовладелец предпочитает травку.





Похожая ситуация на улице Ушинского. Портить зеленый островок было совсем не обязательно, хотя в результате систематических парковок он уже не такой и зеленый. Автор фото справедливо заметил, что нерадивые владельцы в конце лета добьют газоны, а осенью станут месить грязь в этих же местах, которую затем потащат на колесах по всему городу. Из-за чего Липецк будет иметь унылый депрессивный вид, и повсюду даже на асфальте будет размазана жижа.





Еще одно фото с Ушинского. Словно специально искал травку, чтобы ее уничтожить.





Пушкина,5. Весь букет автохамтсва – и парковка на газонах, и езда по переходному переходу. Снимок сделан 23 августа в 8:35.





Этот хоть и не на газоне припарковался, но о других точно не думает. Пешеходам придется либо лезть в грязь, либо обходить по проезжей дороге.

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