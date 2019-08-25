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Липчанин защитил титул чемпиона мира по рукопашному бою среди юниоров (ФОТО)

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#Рукопашный бой
Липчанин защитил титул чемпиона мира по рукопашному бою среди юниоров (ФОТО)

В финале Александр Соколов выиграл у представителя хозяев - 12:2.

Липецкий динамовец Александр Соколов принимает поздравления с защитой титула чемпиона мира по рукопашному бою среди юниоров.

В Алма-Ате (Казахстан) наш земляк начал в того, что не оставил шансов сопернику из Узбекистана в весовой категории до 75 кг, победив того – 11:1.

Финальный бой Соколов провел с представителем сборной Казахстана. Любой, кто занимался единоборствами, подтвердит, что встречаться с хозяевами всегда тяжело вдвойне. Но Соколов и здесь провел бой так, что не дал противнику даже призрачной надежды на победу. Лучше всего об этом говорит итоговый счет – 12:2 в пользу липчанина!

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Теперь Соколов – двукратный чемпион мира по «рукопашке» среди юниоров. Первый титул он завоевал в прошлом году.

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Вместе с бойцом радость разделили его тренеры Игорь Воротынцев (на фото слева) и Алан Качмазов, коллеги-спортсмены и вся липецкая областная федерация рукопашного боя, президентом которой является Андрей Пономарев.

Остается добавить, что в чемпионате выступили более 200 бойцов из 15 стран.

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Победители и призеры чемпионата

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#Рукопашный бой

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