Происшествия

13 минут назад

Липчанин угрожал открыть газ и взорвать дом

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#угроза взрыва
Липчанин угрожал открыть газ и взорвать дом

К дому №6\4 на улице Циолковского направлены службы быстрого реагирования

Сегодня житель дома №6\4 на улице Циолковского сообщил соседям после ссоры с ними, что он откроет газ и взорвет дом. 

Соседи быстро вызвали экстренные службы. На место происшествия приехали газовщики, МЧС, медики и полиция. С соседом правоохранители уже пообщались. В данный момент угрозы взрыва не существует. Полиция берет показания у соседей.

Жители дома боятся оставаться с соседом один на один. Решается вопрос о вызове спецбригады медиков для беспокойного соседа. По словам соседей мужчина ранее проходил лечение в психдиспансере.
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#угроза взрыва

Комментарии (1)

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Дуралей

31 секунду назад
Ваню Галкина срочно пришлите...Это у нас самый главный по урегулированию терроризма...Опыт есть....
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