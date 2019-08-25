Липчанин угрожал открыть газ и взорвать дом

К дому №6\4 на улице Циолковского направлены службы быстрого реагирования

Сегодня житель дома №6\4 на улице Циолковского сообщил соседям после ссоры с ними, что он откроет газ и взорвет дом.



Соседи быстро вызвали экстренные службы. На место происшествия приехали газовщики, МЧС, медики и полиция. С соседом правоохранители уже пообщались. В данный момент угрозы взрыва не существует. Полиция берет показания у соседей.



Жители дома боятся оставаться с соседом один на один. Решается вопрос о вызове спецбригады медиков для беспокойного соседа. По словам соседей мужчина ранее проходил лечение в психдиспансере.

