В Липецкой области 6 856 чиновников

Их официальная зарплата колеблется от 36 до 57 тысяч

В Липецкой области, согласно данным Росстата, 2912 чиновников работающих в федеральных органах исполнительной власти с зарплатой 36 тысяч рублей. У 1299 чиновников исполнительной власти субъектов РФ зарплата самая высокая среди чиновничьей братии - 57 тысяч 500 рублей. 2645 чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями получают 36 тысяч 700 рублей.



У чиновников Белгородчины работающих в федеральных органах исполнительной власти зарплата около 36 тысяч, чиновников исполнительной власти субъектов РФ – 60 тысяч, чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – 42 тысячи.



У чиновников Воронежской области работающих в федеральных органах исполнительной власти зарплата около 35 тысяч, чиновников исполнительной власти субъектов РФ – 53 500 рублей, чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – 41 тысяча 700 рублей.



У чиновников Тамбовской области работающих в федеральных органах исполнительной власти зарплата чуть больше 32 тысяч, чиновников исполнительной власти субъектов РФ – чуть больше 38 тысяч рублей, чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – чуть более 24 тысяч.



Курские чиновники, работающие в федеральных органах исполнительной власти получают чуть больше 325 тысяч, чиновников исполнительной власти субъектов РФ – чуть больше 48 тысяч рублей, чиновник органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – 27 тысяч 500 рублей.



Естественно, зарплаты приведены Росстатом безо всяких доплат, премий, выплат «за секретность» и т.д.



