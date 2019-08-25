Общество

3 минуты назад

В Липецкой области 6 856 чиновников

19
#зарплата #чиновники
В Липецкой области 6 856 чиновников

Их официальная зарплата колеблется от 36 до 57 тысяч

В Липецкой области, согласно данным Росстата, 2912 чиновников работающих в федеральных органах исполнительной власти  с зарплатой 36 тысяч рублей.  У 1299 чиновников исполнительной власти субъектов РФ  зарплата самая высокая среди чиновничьей братии -  57 тысяч  500 рублей.  2645 чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями получают 36 тысяч 700 рублей. 

У чиновников Белгородчины работающих в федеральных органах исполнительной власти зарплата около 36 тысяч,  чиновников исполнительной власти субъектов РФ – 60 тысяч,  чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – 42 тысячи. 

У чиновников Воронежской области работающих в федеральных органах исполнительной власти зарплата около 35 тысяч,  чиновников исполнительной власти субъектов РФ – 53 500 рублей,  чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – 41 тысяча 700 рублей.

 У чиновников Тамбовской области работающих в федеральных органах исполнительной власти зарплата чуть больше 32  тысяч,  чиновников исполнительной власти субъектов РФ – чуть больше 38 тысяч рублей,  чиновников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – чуть более 24 тысяч.

Курские чиновники,  работающие в федеральных органах исполнительной власти получают  чуть больше 325 тысяч,  чиновников исполнительной власти субъектов РФ – чуть больше 48 тысяч рублей,  чиновник  органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями – 27 тысяч 500 рублей.

Естественно, зарплаты приведены Росстатом безо всяких доплат, премий, выплат «за секретность» и т.д.

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#зарплата #чиновники

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