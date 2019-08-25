Один из лидеров смог дожать «Елец» только с помощью пенальти

После двух минимальных побед ельчане проиграли с тем же счетом.

Футбольный «Елец» на выезде в первенстве СФФ «Центр» дал бой занимающему 2-е место «Металлургу-ОЭМК» из Старого Оскола.

Старооскольци в нынешнем сезоне могу похвастаться победами со счетом 10:0 (совсем недавно над дублерами «Калуги»), 12:1 (над калужским «Космонавтом»).

Однако ельчане проявили характер. Единственный мяч хозяева забили на 52-й минуте с пенальти, который реализовал Сергей Иванов. Больше пробить вратаря и капитана «Ельца» Александра Баженова они не смогли. Гости имели возможности даже сравнять счет. Итог – 1:0 в пользу хозяев.

«Елец» находится на 6-м месте в турнирной таблице. Любопытно, что три последних матча ельчан завершались с минимальным счетом, причем дважды команда из древнего города выиграла и один раз проиграла.

Такая же картина и у «Металлурга-ОЭМК»: три последние встречи были отмечены лишь одним забитым мячом – две победы 1:0 и одно минимальное поражение в матче за лидерство в гостях от смоленского «Красного-СГАФКСТ».

1 сентября ельчане дома примут «Спартак» из Россоши.

Фото https://vk.com/club58664713