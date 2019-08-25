В России

7 минут назад

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км

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В Камчатском крае вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря. 

«Пепловый шлейф распространился более чем на 120 км к северо-западу от Шивелуча», — цитирует Интерфакс сообщение.

Для вулкана установлен «оранжевый» код опасности для авиации.

В ГУ МЧС по региону заявили, что в населённых пунктах Камчатки не зафиксировано пеплопадов.

Ранее вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км.

Источник: russian.rt.com

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