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Авиашоу пилотажной группы «Соколы России» в Комсомольске вызвало ажиотаж

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#"Соколы России"
Авиашоу пилотажной группы «Соколы России» в Комсомольске вызвало ажиотаж

Авиашоу с участием пилотажной группы «Соколы России» состоялось накануне в Комсомольске. 


Четверо пилотов Липецкого авиацентра продемонстрировали фигуры одиночного и группового пилотажа. Посмотреть столь редкое зрелище собрались тысячи людей – они приезжали из различных уголков города.

 «Соколы России» выступили на Су-35с летая четверками, двойками и зависая в воздухе поодиночке. Видно их было с разных уголков набережной. С замиранием сердца комсомольчане наблюдали за мастерством летчиков. Те, в свою очередь, показали множество различных фигур, а также продемонстрировали самый настоящий воздушный бой с обороной и наступлением. С восхищением собравшиеся следили за тем, как крылатые машины зависали в небе, а затем выполняли очередной элемент программы, сообщает www.dvnovosti.ru

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#"Соколы России"

Комментарии (1)

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Ден

13 минут назад
Съезжались из различных уголков города)))))))))))))). Комсомольск - мегаполис. Я так понимаю это любимый оборот автора.
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