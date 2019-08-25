Общество
сегодня, 08:53
Авиашоу пилотажной группы «Соколы России» в Комсомольске вызвало ажиотаж
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Авиашоу с участием пилотажной группы «Соколы России» состоялось накануне в Комсомольске.
Четверо пилотов Липецкого авиацентра продемонстрировали фигуры одиночного и группового пилотажа. Посмотреть столь редкое зрелище собрались тысячи людей – они приезжали из различных уголков города.
«Соколы России» выступили на Су-35с летая четверками, двойками и зависая в воздухе поодиночке. Видно их было с разных уголков набережной. С замиранием сердца комсомольчане наблюдали за мастерством летчиков. Те, в свою очередь, показали множество различных фигур, а также продемонстрировали самый настоящий воздушный бой с обороной и наступлением. С восхищением собравшиеся следили за тем, как крылатые машины зависали в небе, а затем выполняли очередной элемент программы, сообщает www.dvnovosti.ru
«Соколы России» выступили на Су-35с летая четверками, двойками и зависая в воздухе поодиночке. Видно их было с разных уголков набережной. С замиранием сердца комсомольчане наблюдали за мастерством летчиков. Те, в свою очередь, показали множество различных фигур, а также продемонстрировали самый настоящий воздушный бой с обороной и наступлением. С восхищением собравшиеся следили за тем, как крылатые машины зависали в небе, а затем выполняли очередной элемент программы, сообщает www.dvnovosti.ru
1 360
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