В Липецкой области задержали профессионального конокрада

Полицейские прошли по следам орловских рысаков 170 километров и пришли к дому ранее судимого за кражу лошадей жителя Липецкой области

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В полицию Рязанской области обратилась 38-летняя жительница села Грязное, которая сообщила, что с поля, расположенного рядом с ее домом пропали три лошади породы «Орловские рысаки».Полицейские выехали на место и опросили заявительницу. Выяснилось, что женщина с семьей содержит небольшое фермерское хозяйство – выращивает рогатый скот и домашнюю птицу, но рысаков завели для удовольствия. На двух взрослых лошадях владелица и ее родственники устраивали конные прогулки. Недавно кобылица родила жеребенка и конную семью определили на выпас на поле рядом с усадьбой. Хозяйка периодически проведывала лошадей и вот однажды не обнаружила их в поле.Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и выяснили, что недавно в окрестностях села видели незнакомца, который держался особняком и, кажется, мимоходом осматривал поля и угодья. Сельчане предположили, что это житель соседнего района или области присматривает купить себе какую-нибудь усадьбу или угодья.Осматривая поле, с которого пропали лошади, полицейские обнаружили характерные следы – в одном месте заметно – кобыла пошла под седоком и конь с жеребенком последовали за ней. Видимо, оперативники нашли место, с которого похитили конную семью.С этого момента началась многодневная история преследования и розыска похитителя и лошадей. По ряду признаков – как злоумышленник вел лошадей, выбирал маршрут и путал следы – было видно, что полицейские имеют дело с опытным человеком. Погодные условия помогали оперативникам – земля была достаточно сырая, чтобы образовались четкие следы.Дважды сотрудникам полиции приходилось останавливаться на ночлег среди полей. Двигаясь по следу, оперативники прошли более 170 километров и вышли к населенному пункту в Липецкой области. Следы отчетливо привели сотрудников полиции к дому, в котором проживал 54-летний мужчина. Хозяин был дома. Усадьбу взяли под скрытое наблюдение.Рязанские полицейские осторожно навели справки у коллег и выяснили, что ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за похищение лошадей.При осмотре дома мужчины полицейские лошадей не обнаружили, но в окрестностях нашли следы, которые выводили от ограды усадьбы и уводили за границу населенного пункта. Вскоре полицейские нашли спрятанный от чужих глаз загон, в котором стояли похищенные лошади. Были выявлены и другие обстоятельства, которые указывали на причастность 54-летнего жителя Липецкой области к краже коней в Михайловском районе. Похищенное изъяли.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в УМВД России по Рязанской области.