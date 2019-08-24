Происшествия

сегодня, 09:09

Двух переводчиков обманули от имени действующего полицейского

6 586
#полиция
Двух переводчиков обманули от имени действующего полицейского

В Липецке полицейские расследуют два мошенничества совершенных от имени их коллеги. Пострадавшими в преступлениях стали переводчики.  

- В обоих случаях переводчикам звонили от имени одного из действующих сотрудников полиции. Звонивший заявлял, что в Липецк приезжает делегация иностранцев и предлагал работу по синхронному переводу, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Первому из обманутых предложили перевести гонорар за работу, сразу же после того, как он заплатит 13 000 рублей налога, второму - пообещали звонок от иностранца с обсуждением условий работы, но сначала надо было пополнить баланс его телефона на 1800 рублей, сам гость якобы не мог этого сделать.

Полицейские ведут проверку по заявлениям обманутых липчан. Уже понятно, что преступник нашел данные полицейского в открытых источниках.

В УМВД РФ по Липецкой области в очередной раз напоминают: остерегайтесь мошенников, проверяйте информацию, поступающую вам от незнакомцев, в особенности если она касается денег. 




6 586
#полиция

Комментарии (6)

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чушь.собачья

2 минуты назад
Мужик, ониж переводчики и в налогообложении ничего не понимают (может даже раньше вообще налогов не платили?).
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Мужик

28 минут назад
А какой налог если им ещё основную сумму не заплатили. Мозги включать надо.
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Декас

40 минут назад
Молоханов звонил ?
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Если тока своего коллегу расколят,

56 минут назад
Висяк, пусть берёт вину на себя, ради общего дела-статистики.
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Висяк

сегодня, 09:48
Сто процентов
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Креативненько

сегодня, 09:46
Такого не найдут
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