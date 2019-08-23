Чудесный кам-бэк и красивый реванш «Липецка» в Россоши

Наши парни проигрывали - 1:4, затем реализовали буллит, забросили две шайбы в самой концовке и вырвали победу в овертайме.

Липецкие хоккеисты, накануне проигравшие первый контрольный матч в Россоши – 1:4, сегодня взяли красивый реванш у хозяев площадки.

Повторная встреча завершилась в пользу наших хоккеистов – 5:4 по буллитам, хотя еще в середине матча в такое развитие событий было сложно поверить.

В первом периоде на гол хозяев наши парни ответили своей собственной шайбой, на перерыв соперники ушли при счете – 1:1. Бурной получилась концовка второго периода, на последней минуте которого дважды в наших воротах побывала шайба, а в начале третьего отрезка – еще одна. Счет стал 4:1 и казалось, что шансов уже не было.

На 49-й минуте Даниил Прохоров реализовал буллит у липчан. Подопечные Сергея Рыбина поднажали, и на 57-й и 59-й сумели забросить де шайбы в ворота хозяев, переведя игру в овертайм!

В серии буллитов новобранец нашей команды вратарь из «Брянска» Игорь Игнатьев не пропустил ни разу, а у липчан точные броски на счету Демида Небылова и Никиты Вахромеева.

К сожалению текстовый онлайн из Россоши почему-то обошелся без указаний авторов забитых голов. Как уточнил для GOROD48 главный тренер липчан Сергей Рыбин, шайбы в основное время матча у нас забрасывали Егор Евтеев, Илья Зеленин, Даниил Прохоров и Демид Небылов.

29 и 30 августа команды вновь встретятся в Воронежской области.