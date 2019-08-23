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16 минут назад

Медведев считает возможным переход на 4-дневную рабочую неделю

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Медведев считает возможным переход на 4-дневную рабочую неделю

Переход на 4-дневную рабочую неделю в России возможен - но только в перспективе

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя можно воплотить в реальность, но такой график должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе»,— заявил он на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что такой переход совершится, "конечно, не сию секунду".

Впервые о возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю Медведев заявил в начале июня 2019 года, приведя в пример опыт Новой Зеландии. Позже он поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики.
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