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16 минут назад
Медведев считает возможным переход на 4-дневную рабочую неделю
Переход на 4-дневную рабочую неделю в России возможен - но только в перспективе
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя можно воплотить в реальность, но такой график должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.
«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе»,— заявил он на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что такой переход совершится, "конечно, не сию секунду".
Впервые о возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю Медведев заявил в начале июня 2019 года, приведя в пример опыт Новой Зеландии. Позже он поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики.
«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе»,— заявил он на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что такой переход совершится, "конечно, не сию секунду".
Впервые о возможности перехода на 4-дневную рабочую неделю Медведев заявил в начале июня 2019 года, приведя в пример опыт Новой Зеландии. Позже он поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики.