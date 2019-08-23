В мире

29 минут назад

63-летняя австралийка раскрыла секрет вечной молодости

67
63-летняя австралийка раскрыла секрет вечной молодости

Лесли Максвелл доказывает, что бабушки могут не только заготавливать соленья и варить компоты

Жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться «молодой» и привлекательной для мужчин.

В 48 лет женщина увлеклась спортом. Она стала профессиональным фитнес-тренером и выработала для себя строгий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Женщина утверждает, что новый образ жизни благоприятно повлиял на ее самочувствие, внешность и отношения с противоположным полом. По ее словам, она намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим телом.

Максвелл советует обращать особое внимание на рацион и отдавать предпочтение продуктам, богатым питательными веществами. "Для тонуса и рельефа мышц тренируйтесь со свободными весами", – сказала она.

У спортсменки три внука, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail..

«Все, что я хочу сказать — не ждите и начинайте действовать! Думаю, каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью» - резюмировала она.
67

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пассажиры самолета пострадали в зоне турбулентности
Пассажиры самолета пострадали в зоне турбулентности

21.08.2019 16:14

В мире
Топ-модель показала поклонникам лишнее
#грудь #фото
Топ-модель показала поклонникам лишнее

21.08.2019 15:38

В мире
Жена премьер-министра выбросила каравай
#каравай #Киев #Израиль
Жена премьер-министра выбросила каравай

19.08.2019 12:36

В мире
В Грузии начинают бунтовать отельеры и рестораторы
В Грузии начинают бунтовать отельеры и рестораторы

18.08.2019 10:27

В мире
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

18.08.2019 10:10

В мире
The National Interest оценил развитие флота России
The National Interest оценил развитие флота России

18.08.2019 10:08

В мире