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29 минут назад
63-летняя австралийка раскрыла секрет вечной молодости
Лесли Максвелл доказывает, что бабушки могут не только заготавливать соленья и варить компоты
Жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться «молодой» и привлекательной для мужчин.
В 48 лет женщина увлеклась спортом. Она стала профессиональным фитнес-тренером и выработала для себя строгий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Женщина утверждает, что новый образ жизни благоприятно повлиял на ее самочувствие, внешность и отношения с противоположным полом. По ее словам, она намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим телом.
Максвелл советует обращать особое внимание на рацион и отдавать предпочтение продуктам, богатым питательными веществами. "Для тонуса и рельефа мышц тренируйтесь со свободными весами", – сказала она.
У спортсменки три внука, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail..
«Все, что я хочу сказать — не ждите и начинайте действовать! Думаю, каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью» - резюмировала она.
В 48 лет женщина увлеклась спортом. Она стала профессиональным фитнес-тренером и выработала для себя строгий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Женщина утверждает, что новый образ жизни благоприятно повлиял на ее самочувствие, внешность и отношения с противоположным полом. По ее словам, она намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим телом.
Максвелл советует обращать особое внимание на рацион и отдавать предпочтение продуктам, богатым питательными веществами. "Для тонуса и рельефа мышц тренируйтесь со свободными весами", – сказала она.
У спортсменки три внука, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail..
«Все, что я хочу сказать — не ждите и начинайте действовать! Думаю, каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью» - резюмировала она.