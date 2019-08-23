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39 минут назад
ТОП-10 самых «женских» марок автомобилей в России
Опубликован топ-10 брендов автомобилей с наибольшей долей владельцев-женщин
Эксперты проанализировали данные ряда опросов российских автовладельцев и установили марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-женщин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Российские женщины чаще всего предпочитают машины китайской марки Chery: 24% владельцев автомобилей этой марки — женщины. На втором и третьем местах разместились соответственно марки Daewoo (22,5% владельцев-женщин) и Lifan (20,3% владельцев-женщин).
Пятёрку лидеров закрывают автомобили марок Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%). В десятку самых популярных "дамских" машин также входят Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).
В ходе исследования было обработано свыше 240 тыс. анкет в период с 2013 по 2019 годы.
Российские женщины чаще всего предпочитают машины китайской марки Chery: 24% владельцев автомобилей этой марки — женщины. На втором и третьем местах разместились соответственно марки Daewoo (22,5% владельцев-женщин) и Lifan (20,3% владельцев-женщин).
Пятёрку лидеров закрывают автомобили марок Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%). В десятку самых популярных "дамских" машин также входят Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).
В ходе исследования было обработано свыше 240 тыс. анкет в период с 2013 по 2019 годы.