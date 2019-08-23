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19-летний мажор-лихач на Mercedes насмерть сбил старушку

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19-летний мажор-лихач на Mercedes насмерть сбил старушку

Молодой человек не успел затормозить

В Москве лихач на автомобиле Mercedes насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент, случившийся 17 августа на Песчаной улице, попал в объектив камеры наблюдения, сообщают Известия.

На видео запечатлено, как женщина оглядывается по сторонам и начинает переходить дорогу недалеко от «зебры». В этот момент автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбивает ее и протаскивает по дороге.

По словам очевидца событий, водитель заметил женщину и начал тормозить слишком поздно. Автомобиль, по его словам, ехал со скоростью выше 100 км/ч. По имеющейся информации, за рулем иномарки сидел 19-летний Бэнн Дайман, сын бизнесмена Давида Даймана.

Журналисты смогли связаться с матерью молодого человека. Она попросила не беспокоить сына, поскольку из-за произошедшего он испытал стресс и очень переживает. Она добавила, что ее семья поддерживает контакт с родными сбитой женщины.
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