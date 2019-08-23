В России

57 минут назад

Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок

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#инфекции

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. 

Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.  

Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе.  

Так, Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. 

Как пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. 

В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России. 

Эксперты рассказали, по каким признакам узнать опасных комаров и, какие меры предпринимать для предотвращения эпидемии. 
139
#инфекции

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