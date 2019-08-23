В России
57 минут назад
Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
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Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе.
Так, Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.
Как пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.
В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.
Эксперты рассказали, по каким признакам узнать опасных комаров и, какие меры предпринимать для предотвращения эпидемии.
Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе.
Так, Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.
Как пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.
В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.
Эксперты рассказали, по каким признакам узнать опасных комаров и, какие меры предпринимать для предотвращения эпидемии.
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