Погода в Липецке

сегодня, 17:02

Северо-восточный ветер принесет прохладу

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Северо-восточный ветер принесет прохладу

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — в регионе по-прежнему будет без осадков, но станет немного прохладнее, хотя и чуть выше нормы. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью - от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем - от 25 до 27 градусов тепла.

День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.

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