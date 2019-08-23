сегодня, 17:02
Северо-восточный ветер принесет прохладу
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — в регионе по-прежнему будет без осадков, но станет немного прохладнее, хотя и чуть выше нормы. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем - от 25 до 27 градусов тепла.
День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.