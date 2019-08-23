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сегодня, 16:30
В Москве задержаны «подпольные банкиры», «отмывшие» 200 млн руб
Пресечена деятельность организованной группы
200 миллионов рублей "отмыли" подпольные банкиры в Москве. Участников организованной группы задержали столичные полицейские - сообщает РЕН ТВ.
Все они подозреваются в незаконной финансовой деятельности. Свои махинации они проводили, создавая видимость реальных сделок по фиктивным договорам. "Правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники взимали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы. По оценкам МВД, «банкиры» успели провести финансовые операции на сумму более 200 млн рублей.
В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов изъяты деньги, печати, финансовые документы и банковские карты.
Все они подозреваются в незаконной финансовой деятельности. Свои махинации они проводили, создавая видимость реальных сделок по фиктивным договорам. "Правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники взимали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы. По оценкам МВД, «банкиры» успели провести финансовые операции на сумму более 200 млн рублей.
В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов изъяты деньги, печати, финансовые документы и банковские карты.