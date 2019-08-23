Происшествия

сегодня, 16:46

В Липецке установлен третий класс пожарной опасности

332
#пожар
В Липецке установлен третий класс пожарной опасности

С установлением теплой и ветреной погоды значительно увеличиваются риски возникновения пожаров и возгораний.

На территории города установлен 3-й класс пожарной опасности. В связи с этим управление по делам ГО и ЧС г. Липецка убедительно просит горожан быть предельно внимательными и соблюдать требования пожарной безопасности и ограничения в связи с действием особого противопожарного режима. В этот период запрещено  разведение костров в городе, садоводческих товариществах, лесных массивах.

- Обращаем внимание садоводов и дачников: категорически запрещается сжигать сухую траву и другие легковоспламеняющиеся растительные остатки, складировать и выбрасывать в неположенном месте мусор и садовые отходы, - сообщает пресс-служба Управления по делам Го и ЧС. - Одновременно напоминаем о том, что в настоящее время введены ограничения на въезд  транспорта и пребывание граждан в лесах.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа. При существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом на телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112».
332
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого
#убийство
6
Дело об убийстве прекращено из-за самоубийства 80-летнего обвиняемого

44 минуты назад

Происшествия
Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов
#пожар
Пожарные тушили возгорание в 16-этажке на улице Космонавтов

сегодня, 16:24

Происшествия
В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку
#конфликт
31
В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку

сегодня, 16:10

Происшествия
Мужчина разбил пеньком окно и обокрал чужой дом
#кража
Мужчина разбил пеньком окно и обокрал чужой дом

сегодня, 15:59

Происшествия
Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза
#банкротство
122
Число обанкротившихся липчан за полгода выросло в полтора раза

сегодня, 11:34

Происшествия
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне
#авария #ДТП #столб
14
Автомобилист повалил столбы в 15 микрорайоне

сегодня, 11:06

Происшествия