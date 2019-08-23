В Липецке установлен третий класс пожарной опасности

С установлением теплой и ветреной погоды значительно увеличиваются риски возникновения пожаров и возгораний.



На территории города установлен 3-й класс пожарной опасности. В связи с этим управление по делам ГО и ЧС г. Липецка убедительно просит горожан быть предельно внимательными и соблюдать требования пожарной безопасности и ограничения в связи с действием особого противопожарного режима. В этот период запрещено разведение костров в городе, садоводческих товариществах, лесных массивах.



- Обращаем внимание садоводов и дачников: категорически запрещается сжигать сухую траву и другие легковоспламеняющиеся растительные остатки, складировать и выбрасывать в неположенном месте мусор и садовые отходы, - сообщает пресс-служба Управления по делам Го и ЧС. - Одновременно напоминаем о том, что в настоящее время введены ограничения на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах.



Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа. При существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.



Если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите об этом на телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112».

