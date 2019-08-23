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Зверь растерзал любимцев депутата

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#медведь #лошади
Зверь растерзал любимцев депутата

Медведь убил 12 лошадей.

В своём инстаграм-аккаунте депутат Государственной Думы РФ от Тверской области Сергей Веремеенко опубликовал видео, на котором изображены трупы лошадей. По словам чиновника, их убил медведь, пишут «Вести — Тверь».

- В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны, — написал депутат.

В комментариях к видеозаписи Веремеенко пишет, что медведи не боятся людей, уточняет «Лента». По его словам, раньше за лето они убивали по две лошади, а за последние несколько дней — 15. На резонные замечания о бездействии пастухов парламентарий ответил, что "они и сами медведей боятся".
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#медведь #лошади

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