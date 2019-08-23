В России
сегодня, 15:34
Зверь растерзал любимцев депутата
Медведь убил 12 лошадей.
В своём инстаграм-аккаунте депутат Государственной Думы РФ от Тверской области Сергей Веремеенко опубликовал видео, на котором изображены трупы лошадей. По словам чиновника, их убил медведь, пишут «Вести — Тверь».
- В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны, — написал депутат.
В комментариях к видеозаписи Веремеенко пишет, что медведи не боятся людей, уточняет «Лента». По его словам, раньше за лето они убивали по две лошади, а за последние несколько дней — 15. На резонные замечания о бездействии пастухов парламентарий ответил, что "они и сами медведей боятся".
- В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны, — написал депутат.
В комментариях к видеозаписи Веремеенко пишет, что медведи не боятся людей, уточняет «Лента». По его словам, раньше за лето они убивали по две лошади, а за последние несколько дней — 15. На резонные замечания о бездействии пастухов парламентарий ответил, что "они и сами медведей боятся".