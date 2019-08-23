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Проверка обнаружила зараженные паразитами голубцы

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#глисты #заражение #голубцы
Проверка обнаружила зараженные паразитами голубцы

Предпринимателю выписали штраф.

Проверка Россельхознадзора выявила в замороженных голубцах, произведенных в Рязани, бактерии Listeria monocytogenes. При употреблении зараженной продукции человек может заболеть листериозом. Заболевание характеризуется болью в мышцах, лихорадкой и нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

Пробы были отобраны еще в начале 2019 года, пишет «КП-Рязань».Специалисты провели внеплановую проверку организации по хранению и переработке мясного сырья, производству и реализации мясных замороженных полуфабрикатов . Предприниматель был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 000 рублей. На предприятии был введен режим усиленного лабораторного контроля по выявленной группе риска.

По результатам усиленного лабораторного контроля на предприятии повторно было выявлено несоответствие мясной продукции нормам. Было возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 40 000 рублей, уточняет «Рязанский портал».
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#глисты #заражение #голубцы

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