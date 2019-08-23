В России

7 минут назад

Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

25
#зарплата
Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками.

Зарплаты муниципальных чиновников в российских регионах могут различаться почти на порядок. Самые высокооплачиваемые служат на Ямале, а самые низкооплачиваемые — в Псковской области, пишет РБК.

В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России, уточняет «Лента». На вершине списка оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По данным Росстата, в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону и составили более 133 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты наблюдаются среди чиновников Псковской области и Забайкалья. Согласно статистическим данным, в абсолютном выражении муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области, — более 133 тысяч рублей против 18 тысяч. Зарплата столичных чиновников составляет 91 тысячи рублей, петербургских – 56 тысяч.

Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. По данным Минфина России, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране. Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. руб. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс. руб.).
25
#зарплата

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