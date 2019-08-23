В России
7 минут назад
Названы регионы с самыми богатыми чиновниками
25
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками.
Зарплаты муниципальных чиновников в российских регионах могут различаться почти на порядок. Самые высокооплачиваемые служат на Ямале, а самые низкооплачиваемые — в Псковской области, пишет РБК.
В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России, уточняет «Лента». На вершине списка оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По данным Росстата, в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону и составили более 133 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты наблюдаются среди чиновников Псковской области и Забайкалья. Согласно статистическим данным, в абсолютном выражении муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области, — более 133 тысяч рублей против 18 тысяч. Зарплата столичных чиновников составляет 91 тысячи рублей, петербургских – 56 тысяч.
Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. По данным Минфина России, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране. Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. руб. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс. руб.).
В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России, уточняет «Лента». На вершине списка оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По данным Росстата, в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону и составили более 133 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты наблюдаются среди чиновников Псковской области и Забайкалья. Согласно статистическим данным, в абсолютном выражении муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области, — более 133 тысяч рублей против 18 тысяч. Зарплата столичных чиновников составляет 91 тысячи рублей, петербургских – 56 тысяч.
Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. По данным Минфина России, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране. Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. руб. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс. руб.).
25