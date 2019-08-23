В России
сегодня, 12:10
В России поставлен рекорд по числу долгожителей
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В стране живут 20,6 тысячи человек старше 100 лет.
В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м. По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины (14 687 человек). Численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.
Столь высокие и стабильные показатели демографы объясняют не только тем, что россияне стали жить дольше, но и усовершенствованием статистического учета. Эксперты предупреждают, что увеличение численности граждан старшего возраста потребует от государства решения проблемы доступности социального и медицинского ухода для этих людей, пишут «Известия».
Как сообщил ТАСС заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин, наиболее точные данные получают после переписи населения. "2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными", - сказал он.
Столь высокие и стабильные показатели демографы объясняют не только тем, что россияне стали жить дольше, но и усовершенствованием статистического учета. Эксперты предупреждают, что увеличение численности граждан старшего возраста потребует от государства решения проблемы доступности социального и медицинского ухода для этих людей, пишут «Известия».
Как сообщил ТАСС заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин, наиболее точные данные получают после переписи населения. "2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными", - сказал он.
1 119
дед