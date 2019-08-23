В России

7 минут назад

Иностранцы отказываются от Sukhoi SuperJet

25
#самолет #продажа #Мексика
Иностранцы отказываются от Sukhoi SuperJet

Последний зарубежный покупатель продает самолеты.

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».О намерении мексиканской авиакомпании избавиться от российских самолетов «Ведомостям» рассказали три источника.

Источники напомнили, что в 2016–2017 годах обвалился песо, взлетели цены на керосин и Interjet стала проигрывать конкурентам. Тогда мексиканский перевозчик постепенно перестал платить за запчасти как производителю самолетов «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» «Объединенной авиастроительной корпорации»), так и производителю двигателей для самолетов Powerjet.

По данным сервиса Flight Radar, из-за этого сейчас летают только шесть SSJ-100. «Ведомости» отмечают, что искать покупателей для лайнеров помогают «Гражданские самолеты Сухого». Приобрести их смогут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. По данным одного из источников, российская сторона уже изучала вопрос выкупа SSJ-100.

В апреле стало известно, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet, напоминает «Лента».

25
#самолет #продажа #Мексика

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Исполнение майских указов оказалось под вопросом
#майские указы #зарплаты #бюджетники
Исполнение майских указов оказалось под вопросом

16 минут назад

В России
В России с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера потребовали свыше 216 млн рублей
#иск #банкротство
В России с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера потребовали свыше 216 млн рублей

35 минут назад

В России
Зеленскому предложили план по Крыму
#Крым #Украина #G8
Зеленскому предложили план по Крыму

42 минуты назад

В России
#связь
В Москве появилась связь 5G

вчера, 17:41

В России
Минфин выступил против повышения порога продажи спиртного

вчера, 17:39

В России
Арестован педофил-отец шестилетней девочки
#педофилия
1
Арестован педофил-отец шестилетней девочки

21.08.2019 16:08

В России