В России
7 минут назад
Иностранцы отказываются от Sukhoi SuperJet
Последний зарубежный покупатель продает самолеты.
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».О намерении мексиканской авиакомпании избавиться от российских самолетов «Ведомостям» рассказали три источника.
Источники напомнили, что в 2016–2017 годах обвалился песо, взлетели цены на керосин и Interjet стала проигрывать конкурентам. Тогда мексиканский перевозчик постепенно перестал платить за запчасти как производителю самолетов «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» «Объединенной авиастроительной корпорации»), так и производителю двигателей для самолетов Powerjet.
По данным сервиса Flight Radar, из-за этого сейчас летают только шесть SSJ-100. «Ведомости» отмечают, что искать покупателей для лайнеров помогают «Гражданские самолеты Сухого». Приобрести их смогут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. По данным одного из источников, российская сторона уже изучала вопрос выкупа SSJ-100.
В апреле стало известно, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet, напоминает «Лента».
Источники напомнили, что в 2016–2017 годах обвалился песо, взлетели цены на керосин и Interjet стала проигрывать конкурентам. Тогда мексиканский перевозчик постепенно перестал платить за запчасти как производителю самолетов «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» «Объединенной авиастроительной корпорации»), так и производителю двигателей для самолетов Powerjet.
По данным сервиса Flight Radar, из-за этого сейчас летают только шесть SSJ-100. «Ведомости» отмечают, что искать покупателей для лайнеров помогают «Гражданские самолеты Сухого». Приобрести их смогут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. По данным одного из источников, российская сторона уже изучала вопрос выкупа SSJ-100.
В апреле стало известно, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet, напоминает «Лента».