В России
17 минут назад
Исполнение майских указов оказалось под вопросом
Регионы страны не вытягивают зарплаты бюджетников.
Только четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Хуже всего ситуация с оплатой труда медсестер и социальных работников, пишет РБК.
В первой половине 2019 года установленных выплат достигли в Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чечне. В остальных регионах целевые показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий бюджетников. Хуже всего майские указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала. По зарплатам врачей больше всего "отстают" в Мурманской области, Ингушетии и Туве.
В мае 2012 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200%. В послании Федеральному собранию в феврале он потребовал сохранить достигнутые показатели, напоминают «Ведомости».
В первой половине 2019 года установленных выплат достигли в Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чечне. В остальных регионах целевые показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий бюджетников. Хуже всего майские указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала. По зарплатам врачей больше всего "отстают" в Мурманской области, Ингушетии и Туве.
В мае 2012 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200%. В послании Федеральному собранию в феврале он потребовал сохранить достигнутые показатели, напоминают «Ведомости».