В России
35 минут назад
В России с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера потребовали свыше 216 млн рублей
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Конкурсный управляющий банкротящейся кинокомпании имеет претензии к актерам.
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать 216,6 млн рублей с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Это следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы. РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», но доход с него банкротящаяся РФГ получить пока не может, указывает управляющий, сообщают «Ведомости».
Картина является продолжением фильма «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя, дополняет РБК. Производством сиквела занималась и China Film Group. На создание «Вия» РФГ и продюсер Алексей Петрухин привлекли 216,6 млн и 84,4 млн рублей соответственно от бизнесмена Руслана Устинова и его компаний, указывается в документах суда, однако по этим займам вовремя не рассчитались. РФГ и Петрухин были признаны банкротами в 2017 году, последний договорился с кредиторами постепенно вернуть долги в течение трех лет, отмечает газета. Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.
Требование о привлечении к субсидиарной ответственности может стать своевременной и эффективной мерой, полагает арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев. Это ненадлежащий способ защиты, возражает юрист Forward Legal Федор Закабуня. Он считает, что лица, которых предлагается привлечь к субсидиарной ответственности, определены спорно, еще более спорно само обоснование такого привлечения. Мнение экспертов передает «Коммерсант».
Картина является продолжением фильма «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя, дополняет РБК. Производством сиквела занималась и China Film Group. На создание «Вия» РФГ и продюсер Алексей Петрухин привлекли 216,6 млн и 84,4 млн рублей соответственно от бизнесмена Руслана Устинова и его компаний, указывается в документах суда, однако по этим займам вовремя не рассчитались. РФГ и Петрухин были признаны банкротами в 2017 году, последний договорился с кредиторами постепенно вернуть долги в течение трех лет, отмечает газета. Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.
Требование о привлечении к субсидиарной ответственности может стать своевременной и эффективной мерой, полагает арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев. Это ненадлежащий способ защиты, возражает юрист Forward Legal Федор Закабуня. Он считает, что лица, которых предлагается привлечь к субсидиарной ответственности, определены спорно, еще более спорно само обоснование такого привлечения. Мнение экспертов передает «Коммерсант».
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