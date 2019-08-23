В России

35 минут назад

В России с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера потребовали свыше 216 млн рублей

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#иск #банкротство
В России с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера потребовали свыше 216 млн рублей

Конкурсный управляющий банкротящейся кинокомпании имеет претензии к актерам.

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать 216,6 млн рублей с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Это следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы. РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», но доход с него банкротящаяся РФГ получить пока не может, указывает управляющий, сообщают «Ведомости».

Картина является продолжением фильма «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя, дополняет РБК. Производством сиквела занималась и China Film Group. На создание «Вия» РФГ и продюсер Алексей Петрухин привлекли 216,6 млн и 84,4 млн рублей соответственно от бизнесмена Руслана Устинова и его компаний, указывается в документах суда, однако по этим займам вовремя не рассчитались. РФГ и Петрухин были признаны банкротами в 2017 году, последний договорился с кредиторами постепенно вернуть долги в течение трех лет, отмечает газета. Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от Фонда кино.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности может стать своевременной и эффективной мерой, полагает арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев. Это ненадлежащий способ защиты, возражает юрист Forward Legal Федор Закабуня. Он считает, что лица, которых предлагается привлечь к субсидиарной ответственности, определены спорно, еще более спорно само обоснование такого привлечения. Мнение экспертов передает «Коммерсант».
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#иск #банкротство

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