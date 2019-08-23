В России
42 минуты назад
Зеленскому предложили план по Крыму
Президенту Украины предлагают признать полуостров частью России и сделать его страну частью цивилизованного мира.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России.
- Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России, - сказал РИА Новости Цеков.
Цеков отметил, что признание этой территории частью России позволит улучшить отношения между государствами, и Украина сможет полноценно развиваться и станет настоящим цивилизованным государством.
В августе сообщалось, что команда президента Украины разработает план по возвращению Крыма и Донбасса, напоминает «Лента». Предлагалось, в частности, провести правовую реформу для установления на территории Крыма и Донбасса режима переходного правосудия. Он необходим для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.
Дискуссия о статусе Крыма вновь обострилась, после того как президент США Дональд Трамп публично предложил воссоздать «Большую восьмерку», пригласив Россию на саммит G7 в 2020 году, пишет РБК. После этого некоторые главы стран G7 напомнили, что Москва перестала участвовать в деятельности международной организации после 2014 года из-за событий на востоке Украины и референдума в Крыму.
- Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России, - сказал РИА Новости Цеков.
Цеков отметил, что признание этой территории частью России позволит улучшить отношения между государствами, и Украина сможет полноценно развиваться и станет настоящим цивилизованным государством.
В августе сообщалось, что команда президента Украины разработает план по возвращению Крыма и Донбасса, напоминает «Лента». Предлагалось, в частности, провести правовую реформу для установления на территории Крыма и Донбасса режима переходного правосудия. Он необходим для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.
Дискуссия о статусе Крыма вновь обострилась, после того как президент США Дональд Трамп публично предложил воссоздать «Большую восьмерку», пригласив Россию на саммит G7 в 2020 году, пишет РБК. После этого некоторые главы стран G7 напомнили, что Москва перестала участвовать в деятельности международной организации после 2014 года из-за событий на востоке Украины и референдума в Крыму.