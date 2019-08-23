За «Липецк» опять забивает Рабинович

В нашу команду вернулся перспективный форвард, но контрольный матч «Россоши» наши парни вчера проиграли.

Один из самых ярких игроков НМХК «Липецк» Ян Рабинович вернулся в команду и забил в первом же контрольном матче липчан во вчерашнем матче в Россоши.

Правда, этот гол не помог подопечным Сергея Рыбина, которые в итоге проиграли – 1:4. Пропустив по две шайбы в первых двух периодах, липчане на 45-й минуте подсластили себе пилюлю усилиями Рабиновича, которому ассистировали Сергей Косовец и Андрей Малых.

Рабинович в минувшем сезоне провел 43 матча за нашу команду (с учетом плей-офф), в которых набрал 17 (11+6) очков. Летом он попробовал пойти на повышение, отправившись в команду «Юниор» (Курган) из ВХЛ-Б, но не глянулся тренерам фарм-клуба «Зауралья» и вернулся в Липецк.

Несколько игроков приехали попробовать свои силы в Липецке – воспитанник питерского хоккея 19-летний вратарь Игорь Игнатьев, который в прошлом сезоне выступал за «Брянск» (18 матчей в НМХЛ, 42 пропущенные шайбы), группа игроков из «Боброва» - Владимир Усков, Илья Зеленин и Павел Кочкин.

Общая статистика контрольных матчей нашей команды в это межсезонье – 5 игр, 2 победы, 3 поражения.

Сегодня в Россоши пройдет повторный поединок. Затем «Липецк» и «Россошь» 29 и 30 августа вновь встретятся и опять в Воронежской области, а в начале сентября (даты пока не определены) Рыбин и Ко в родном «Звездном» примут тамбовскую «Державу», выступающую в первенстве Студенческой хоккейной лиги.