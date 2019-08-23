Экономика

сегодня, 10:34

Госдолг Липецкой области продолжает таять

9 564
#госдолг
Госдолг Липецкой области продолжает таять

За месяц он снизился еще на 450 млн. рублей, а всего с начала года — более, чем на 3,9 млрд. рублей. 

11 млрд. 034,5 млн. рублей составил госдолг Липецкой области на 1 августа. За месяц он снизился на 450 млн. рублей, а всего с начала года — более, чем на 3,9 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Министерства финансов РФ. 

Среди регионов ЦФО Липецкая область остается в пятерке с самым низким объемом госдолга — меньше он у Владимирской (3,89 млрд.), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,7 млрд.) областей. В целом по стране госдолг официально отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. Максимальные значения были у Московской области (123,13 млрд.), Краснодарского (110,6 млрд.) и Красноярского (95,8 млрд.) краев.

9 564
#госдолг

Комментарии (9)

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Житель

12 минут назад
артамонову важно бабло в банк вернуть по пырому а то вдруг на выборах прокатят.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

58 минут назад
Артамонова интересного, самобытного знаю вот уже год ,а Плотников это что за фрукт ?
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вилли

59 минут назад
* пылотников
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20 лет

59 минут назад
Олег Пятрович королев шёл к тому чтоб про него на город 48 комменты закрывали. А это 9 месяцев и пожалуйста)))
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Липецкая область

сегодня, 11:00
Потихоньку становится рабом Сбербанк)))
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08 сентября 2019

сегодня, 10:54
Плотников или Артамонов ? ....третьего не дано
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Да кстати

сегодня, 10:53
Это пиар ход кучерявого
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Кум

сегодня, 10:52
Краснодарский край ,как то непонятно,если только олимпиаду на ее не повесили
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Светлана Григорова

сегодня, 10:52
Интересно как: экспорт из области упал более, чем на 20%, доходам местных предприятий расти не на чем, а госдолг области сокращается. Проделывается этот фокус так: просто перекредитовывается регион в коммерческом банке (угадайте - каком?). В результате общее долговое бремя лишь растёт, учитывая проценты банку, но... именно госдолг падает, да.
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