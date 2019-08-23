Экономика
сегодня, 10:34
Госдолг Липецкой области продолжает таять
За месяц он снизился еще на 450 млн. рублей, а всего с начала года — более, чем на 3,9 млрд. рублей.
11 млрд. 034,5 млн. рублей составил госдолг Липецкой области на 1 августа. За месяц он снизился на 450 млн. рублей, а всего с начала года — более, чем на 3,9 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Министерства финансов РФ.
Среди регионов ЦФО Липецкая область остается в пятерке с самым низким объемом госдолга — меньше он у Владимирской (3,89 млрд.), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,7 млрд.) областей. В целом по стране госдолг официально отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. Максимальные значения были у Московской области (123,13 млрд.), Краснодарского (110,6 млрд.) и Красноярского (95,8 млрд.) краев.
Среди регионов ЦФО Липецкая область остается в пятерке с самым низким объемом госдолга — меньше он у Владимирской (3,89 млрд.), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,7 млрд.) областей. В целом по стране госдолг официально отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. Максимальные значения были у Московской области (123,13 млрд.), Краснодарского (110,6 млрд.) и Красноярского (95,8 млрд.) краев.
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08.08.2019 11:45Общество
Житель
ВИКТОР БУРЯКОВ
вилли
20 лет
Липецкая область
08 сентября 2019
Да кстати
Кум
Светлана Григорова