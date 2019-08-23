Госдолг Липецкой области продолжает таять

За месяц он снизился еще на 450 млн. рублей, а всего с начала года — более, чем на 3,9 млрд. рублей.



11 млрд. 034,5 млн. рублей составил госдолг Липецкой области на 1 августа. За месяц он снизился на 450 млн. рублей, а всего с начала года — более, чем на 3,9 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Министерства финансов РФ.



Среди регионов ЦФО Липецкая область остается в пятерке с самым низким объемом госдолга — меньше он у Владимирской (3,89 млрд.), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,7 млрд.) областей. В целом по стране госдолг официально отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. Максимальные значения были у Московской области (123,13 млрд.), Краснодарского (110,6 млрд.) и Красноярского (95,8 млрд.) краев.



