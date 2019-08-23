В кафе нашли целый набор сомнительного пива

Владелец кафе не смог подтвердить легальное происхождение алкоголя.

Прокурор Чаплыгинского района обратился в арбитражный суд Липецкой области с заявлением на владельца кафе-магазина, работающего в селе Ведное. Проведенная в кафе проверка выявила нарушение правил продажи алкогольной продукции.



Сотрудники прокуратуры нашли в кафе 30 банок и бутылок пива разных марок. Каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальное происхождение пива, у владельца кафе не оказалось.



Суд признал владельца кафе ответственным за оборот спиртного без документов на него и выписал ему штраф в 10 000 рублей. Сомнительный алкоголь изъяли.