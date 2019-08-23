Общество

17 минут назад

В кафе нашли целый набор сомнительного пива

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#кафе #пиво #штраф
В кафе нашли целый набор сомнительного пива

Владелец кафе не смог подтвердить легальное происхождение алкоголя.

Прокурор Чаплыгинского района обратился в арбитражный суд Липецкой области с заявлением на владельца кафе-магазина, работающего в селе Ведное. Проведенная в кафе проверка выявила нарушение правил продажи алкогольной продукции.

Сотрудники прокуратуры нашли в кафе 30 банок и бутылок пива разных марок. Каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальное происхождение пива, у владельца кафе не оказалось. 

Суд признал владельца кафе ответственным за оборот спиртного без документов на него и выписал ему штраф в 10 000 рублей. Сомнительный алкоголь изъяли.
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#кафе #пиво #штраф

Комментарии (1)

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Сталин-психиатр.

1 минуту назад
Пивка карателям захотелось.
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