Дебаты кандидатов в губернаторы идут без врио

Предвыборная гонка вступила в последнюю стадию: кандидаты в губернаторы пытаются оставить след в памяти избирателей, демонстрируя свой интеллект на липецких радио и телевидении. Какое же впечатление они оставляют?

Начнем по алфавиту. Но не с буквы А: врио губернатора Игорь Артамонов решил не участвовать в дебатах. Почему? Об этом - в конце нашего обзора.



Андрей Григорьев («Патриоты России»).

Начальник профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ РОССИИ» уверенно использует образ военного пенсионера, который хорошо знает все проблемы региона и идет во власть, чтобы их решить. Идет под лозунгом «Справедливость для всех и счастье для каждого». Свой предвыборный бренд пытается конструировать вокруг понятия «порядок» в самом широком смысле. Например, собирается «навести порядок» в системах управления областью, не делая различий между «партией власти» и оппозицией, потому что к местной элите, по его утверждению, не причастен, а потому и «любимчиков» у него нет. Такую позицию Григорьев считает своим стратегическим преимуществом. Самый лаконичный из всех кандидатов. Отведенного рамками дебатов времени ему регулярно оказывается слишком много, а на попытки разговорить его отвечает жестко - что пришел на выборы не слова говорить, а дело делать.



Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»).

Кандидат продолжает делать упор на образе единственной женщины-участницы выборов, хотя первоначальный лозунг «Женщина в дом - счастье в нем!» предпочитает не упоминать. Уклоняется от использования провального бренда партии «Справедливая Россия», придумав по ходу предвыборного марафона оригинальный по замыслу бренд «Партия Земляков». Однако на практике оказалось, что принадлежность к липецкой земле используют все участники дебатов, от чего идея пиарщиков Ксенофонтовой несколько пострадала. Чувствуется, что социальная политика ей намного ближе экономики. Во время разговора о привлечении инвестиций в регион ограничивается, в основном, общими мыслями «за все хорошее против всего плохого». А вот во время разговора об образовании от нее прозвучали конкретные идеи вроде необходимости создания в области своего медицинского вуза. Особое значение депутат областного Совета придает кадровой политике, резко выступая против начатой Артамоновым «кадровой революции».



Андрей Плотников («Коммунистическая партия «Коммунисты России»).

Хотя и является выдвиженцем радикальной партии, на дебатах выступает с позиций почти европейской христианской демократии. Постоянно напоминает, что является «социально ответственным» предпринимателем, а своей главной задачей считает построение «мостика» между государством, обществом и предпринимательским сообществом. В основе его программных тезисов - утверждение, что социальные проблемы нуждаются в решении, и деньги на это надо брать не у государства (у которого их, по его мнению, недостаточно), а у того самого «социально ответственного» бизнеса. При этом призывает не забирать деньги, что было бы ожидаемо для кандидата от партии коммунистов, а создавать условия, при которых бизнес был бы заинтересован делиться. Подчеркивает, что сам он и его единомышленники именно «социальной» линии поведения придерживаются по жизни, и ими сделано уже немало конкретных дел. Много и компетентно рассуждает об экономической политике. Из всех участников дебатов он выглядит наиболее содержательным, но говорит слишком много и слишком академично. Ярким оратором его не назовешь.



Сергей Токарев (КПРФ).

Говорит уверенно и профессионально - сказываются два срока в облсовете и образование административного менеджера. Использует образ профессионального оппозиционера. Отличается от других кандидатов тем, что большую часть своих выступлений посвящает не изложению собственной позиции, а критике «ЕР» и своего основного конкурента, Игоря Артамонова. Подробно рассказывает о созданных ему админресурсом проблемах в ходе агитационной кампании (ранее Токарев почти теми же словами рассказывал, как адмресурс не пропускает его на выборы через муниципальный фильтр). Но само его присутствие на дебатах - свидетельство того, что никто не запрещал ему собирать необходимые для регистрации подписи, что снижает убедительность новых обвинений. Активно пользуется федеральной партийной риторикой, имеющей мало отношения к реальным проблемам области. Говорит, что дебаты - не место для изложения его программы (ранее то же говорил на встречах с депутатами), потому что они «не настоящие». Что не мешает ему использовать дебаты как площадку для информирования об агитационных мероприятиях КПРФ. Конкретные предложения Токарева строятся вокруг возвращения государственного планирования. Токарев настойчиво призывает избирателей идти на выборы и не слушать тех, кто говорит, что все уже решено.



Игорь Артамонов («Единая Россия»).

Еще осенью прошлого года только вступивший в должность врио губернатора Артамонов заявил, что, как Путин, не будет брать отпуск во время предвыборной кампании. От публичных дебатов кандидат отказался, что странно для человека, подчеркивающего свою «европейскость» (дебаты на Западе обязательны для политиков), но не странно для руководителя обычного в общем-то региона России, встроенного в вертикаль власти. У Артамонова в отличие от всех других кандидатов - два избирателя: президент России и липчане. Поэтому разговорам он предпочитает действия. Врио губернатора еще по весне заявил об амбициозной задаче: выведения региона в ТОП самых развитых субъектов федерации. Пока другие кандидаты даже не могут сформулировать то, чего хотят, их конкурент пригласил в область министра высшего образования РФ, с которым посетил ЛГТУ и ЛГПУ. Во время других дебатов Артамонов едет в ОЭЗ «Липецк», поскольку его не устраивают налоговые отчисления от резидентов зоны и заявляет, что будет лично разбираться и в уровне зарплат на производствах. Позиция Артамонова понятна - чем выше зарплата, тем меньше у человека труда претензий к власти. Поэтому врио губернатора точечно отрабатывает проблемы каждого района области. Артамонов остается верен себе и не обращается к популизму по мере приближения даты голосования. Кстати, он не призывает голосовать за себя, считая, что за него должны говорить его дела.



